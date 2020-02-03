Петербургскую избирательную систему мобилизуют для голосования о поправках в Конституцию. Пока хаотично

Председатели участковых избирательных комиссий (УИК) Петербурга опрашивают своих подчиненных на предмет того, готовы ли они выйти на работу в апреле, чтобы провести всероссийское голосование о поправках в Конституцию. Об этом «Фонтанке» рассказали четверо членов УИК в разных районах.

Один из членов комиссии, например, получил от председателя своего участка сообщение о том, что Центральная избирательная комиссия «планирует» привлечь участковые избиркомы к организации всероссийского голосования. Точную дату голосования ему не назвали, однако попросили не планировать отпуск на апрель 2020 года.

Председатель одной из территориальных комиссий (им подконтрольны УИКи) Петербурга подтвердил «Фонтанке», что действительно дал подчиненным задание выяснить, кто из членов комиссий будет готов выйти на работу в апреле.

«Мы и так делаем эту работу каждый год: уточняем, какова потребность УИКов в новых людях. Но в этот раз решили сделать это пораньше, чтобы совместить плановую кампанию по набору новых кадров в резерв участковых комиссий и подготовку к возможному всероссийскому голосованию», – сказал он.





При этом в некоторых районах – например, в Невском и Василеостровском – к членам участковых комиссий с подобными вопросами никто не обращался.

В городском избиркоме сообщили «Фонтанке», что никаких распоряжений нижестоящим комиссиям относительно голосования о поправках в Конституцию не давали. При этом собеседник в Горизбиркоме не исключает, что мобилизация может быть частной инициативой отдельных председателей территориальных комиссий.

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что в Кремле рассматривают две потенциальные даты для проведения всероссийского голосования о поправках в Конституцию. Среди вариантов источники назвали 12 и 26 апреля.