Citigroup уволила одного из своих самых известных трейдеров за кражу еды из столовой

Citigroup уволил одного из своих главных лондонских трейдеров Параса Шаха. Его обвинили в краже еды из столовой, пишут 3 февраля «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, инцидент произошел в европейской штаб-квартире банка в Лондоне. Парас Шах руководил торговлей облигациями спекулятивного уровня в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). Его бывшие коллеги заявили FT, что он был крайне успешным трейдером. Шах неожиданно покинул свой пост в январе этого года, причем он мог получить семизначное выходное пособие, рассказали источники издания. Сам Шах и Citigroup отказались от комментариев.

Отметим, это далеко не первый случай, когда в Великобритании специалистов финансовой отрасли строго наказывают за подобные проступки. Так, в 2016 году японский Mizuho Bank уволил банкира за то, что тот снял с велосипеда коллеги деталь стоимостью пять фунтов (около 400 рублей). А бывшему управляющему инвесткомпании BlackRock Джонатану Барроузу запретили занимать высокие должности в финансовом секторе Великобритании за то, что он не полностью оплачивал проезд в пригородном поезде.



