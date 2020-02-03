Генпрокуратура просит снизить срок Константину Котову, законность приговора которому требовал проверить Путин

Замгенпрокурора внес во Второй кассационный суд представление о снижении срока фигуранту «московского дела» Константину Котову, осужденному по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Если оно будет удовлетворено, то выйти из колонии мужчина сможет к лету.

О том, что надзорное ведомство просит сократить срок Котову с 4 до 1 года лишения свободы, сообщила на своей странице в Facebook адвокат Котова Мария Эйсмонт.

Генпрокуратура основывает свое представление на том, что суд не обосновал столь суровое наказание лицу, впервые привлекающемуся по уголовной статье средней тяжести, а также не дал «должной оценки отсутствию в приговоре надлежащей мотивации размера срока лишения свободы, определенного осужденному».





Ранее законность приговора Котову потребовал проверить и президент Владимир Путин. Сразу после этого Конституционный суд опубликовал своё определение о необходимости пересмотра вердикта. Верховный суд, куда обратились адвокаты Котова, отказался отменить приговор, сославшись на то, что они обратились в ненадлежащую инстанцию.

Котов — второй человек в России, получивший реальный срок по статье 212.1 о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Первым был Ильдар Дадин, которого в 2015 году приговорили к трем годам колонии. Через два года приговор отменили.