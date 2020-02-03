Кокорин забил два гола в товарищеском матче за «Зенит-2»
?В контрольном матче на первом турецком сборе «Зенит-2» 3 февраля обыграл бразильский «Гремио Новоризонтино» (U-21) — 4:1. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Тарасов и Хубулов, дубль на счету Кокорина.
Последние минуты матча! 4:1 #Зенит2Гремио pic.twitter.com/7TnTm4qfpa— «Зенит»-2 (@zenit_spb2) February 3, 2020
Следующий контрольный матч команда Владислава Радимова проведет 6 февраля против сербского клуба «Спартак Суботица».
На следующий день после игры сине-бело-голубые вернутся в Петербург и продолжат подготовку к сезону, а спустя неделю отправятся на второй сбор.
29 января стало известно о том, что Александр Кокорин не полетел с основной командой на вторые предсезонные сборы в Испанию. До этого сам игрок заявил, что, скорее всего, его на них не пригласят, но категорически отверг возможность ухода в аренду в сочинский клуб.
Справка:
Стартом для скандальной ситуации стало сообщение футбольного клуба «Сочи» о переходе Кокорина в клуб на правах аренды до конца чемпионата РПЛ 2019/2020 годов. При этом ФК «Зенит» долго не подтверждал эту информацию, пока генеральный директор Александр Медведев не заявил о наличии договоренности между двумя клубами.
О том, почему «Сочи» может стать для Кокорина последним шансом продолжить карьеру в России, читайте в материале «Фонтанки».