Коммунальщики отказались убирать мусор в Невском районе из-за снега, которого нет. Сугробы-доказательства искали в прошлогодних фото

Администрация Невского района решила не реагировать на просьбы жителей и отложить уборку мусора на Русановской улице до весны. В качестве доказательства, что работы сейчас провести невозможно, ответственные прикрепили фотографию с заснеженными домами и машинами. Вероятно, прошлого года.

Информация о произошедшем вечером 3 февраля появилась в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП». Сообщается, что один из петербуржцев устал от того, что на газонах вдоль Русановкой улицы в изобилии лежит мусор – из-за аномально-тёплой погоды в этом году десятки бутылок и пустых коробок из-под сока тонут в грязи и лужах. Заявку на уборку местный житель оставил через сервис «Наш Санкт-Петербург».

Ответ от администрации Невского района пришёл 31 января: «Работы по уборке мусора невозможно выполнить в указанный классификатором срок в связи с выпадением осадков в виде снега и промерзанием грунта», – описали ситуацию чиновники и пообещали включить адрес в график работ коммунальных служб и убрать мусор до первого мая 2020 года.





В качестве доказательства своих слов отправили пользователю снимок. Судя по сугробам на обочине и толстому слою снега на машинах, на место чиновники не выезжали, а прикрепили прошлогоднюю фотографию улицы. В 2020 году в Петербурге не было сильного снегопада,

На момент выхода материала получить комментарий от администрации Невского района «Фонтанке» не удалось.