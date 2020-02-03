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Бизнес
03.02.2020 18:50
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Москвички и солнечная киприотка. “Фонтанка” нашла совладельцев фирмы, которая требует от “Газпромбанка” 100 миллионов

Разборки между миноритариями и основными акционерами ПАО “Ижорские заводы” дошли до суда. “Фонтанка” выяснила, что 106 млн убытков с гендиректора завода требуют три дамы: одна из них - москвичка-банкир, вторая приехала в столицу из Бурятии, а третья - киприотка.

Москвички и солнечная киприотка. “Фонтанка” нашла совладельцев фирмы, которая требует от “Газпромбанка” 100 миллионов

фото - ru.wikipedia.org

В конце января арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес определение о принятии очередного иска к ПАО «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ) от кипрской компании Palmdove Ltd. До этого её ответчиками уже становились ЦБ, «Ижорские заводы» и их гендиректор. Речь идет о признании недействительными решений акционеров, главный из которых – «Газпромбанк».

В первом иске, принятом судом 8 ноября 2019 года, зарегистрированная в Лимассоле Palmdove Ltd. требует признать незаконным решение акционеров ПАО «Ижорские заводы» взять кредиты у «Газпромбанка». В более свежем, который был принят 20 декабря, взыскать с гендиректора общества Юрия Гордиенкова убытки на 106,3 млн рублей. А в последнем на сегодня деле речь идет о недействительности сделок с кредитами РЕПО. Еще одним ответчиком был ЦБ, но 22 января дело прекратили – кипрская фирма отказалась от заявленных требований, решив выяснять отношения с акционерами напрямую.

«Ижорские заводы» сегодня более чем на 70% контролируются ОМЗ, большая часть которого принадлежит «Газпромбанку». Так что на любом собрании акционеров решающий голос остается за ним. Пакет акций и число голосов миноритария Palmdove Ltd., по информации представляющего его интересы юриста, был совсем незначительным и составляет 1,79% уставного капитала Ижорских заводов, то есть его можно оценить в 16 млн рублей.

«Фонтанка» получила в Торговом реестре Кипра выписку на компанию. Оказалось, что доли в Palmdove Ltd. поделены между киприоткой Марией Виолари (74%), кипрской Stinv-Stocks Investments Limited (20%) и российской компанией «Тандем» (6%), зарегистрированной в Москве во 2-м Колобовском переулке.


Поскольку из контактных данных владельцев в кипрских выписках можно найти только их адреса, искать кипрскую бизнесвумен пришлось в социальных сетях. В одной нашлись две тезки. Одна, судя по профилю, как раз получала на Кипре экономическое образование, вторая под сложившийся образ борца за права миноритариев Ижорских заводов подходила меньше – живет в Никосии и по крайней мере до лета 2019 года организовывала литературные курсы.

«Фонтанка» поинтересовалась у каждой: не знают ли они случайно о компании, которая судится с российскими заводами, – и отправила им выписки с их именами. Одна девушка – из Никосии – промолчала. Другая повела себя странно: сначала закрыла доступ к своему аккаунту, а через два дня многозначительно ответила стикером с поднятым вверх большим пальцем.

Выписки на второго владельца фирмы привели к Verina Business Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Узнать реального владельца компании не позволяют законы государства. Однако несложно заметить, что следы Stinv-Stocks Investments Limited ведут к российскому бизнесу – раньше ей принадлежало московское ООО «Омега», которое занимается вложениями в ценные бумаги и зарегистрировано там же, где и «Тандем», – во 2-м Колобовском переулке, а также доля в саранском заводе «Электровыпрямитель».

История с последним акционером Palmdove Ltd. – «Тандемом» – еще более запутанная. Его основные бенефициары – Жанна Матвеева и Екатерина Ларионова, они владеют компанией через ООО «Корпорация «Альянс», специализирующееся на ценных бумагах.

Ларионова, судя по номеру ИНН, получала его в Бурятии. Матвеева же москвичка, а по образованию – инженер электронной техники. Но с 2003 года она работала в банке ЗАО АКБ «ЦентроКредит», в 2008-м даже дошла до должности советника председателя совета директоров и, по данным СПАРК, занимала этот пост по крайней мере до 2011 года. Именно у нее «Фонтанка» решила получить объяснения о ситуации с Ижорскими заводами, и не ошиблась. 

Московский адрес: 2-й Колобовский переулок, д. 9/2, стр. 1, наверняка хорошо знаком акционерам «ЦентроКредита». Судя по учредительным документам, раньше здесь располагалось ООО «Инвестиционный фонд «Река» бессменного председателя совета директоров банка Андрея Тарасова, который возглавляет его с 1998 года. По факту он и основной акционер банка – вместе с партнером Ильей Корбашовым они контролируют пакет с 99,96% акций, в том числе через кипрские фирмы и ООО «Триал». Последнее, кстати, располагается в том же доме во 2-м Колобовском. Этот старинный краснокирпичный трехэтажный особнячок находится в месте, можно сказать, легендарном. Одной своей стороной он выходит в воспетый Высоцким Большой Каретный переулок. А ближайшие его соседи – комплекс зданий ГУ МВД Москвы с фасадом на Петровке, 38.

Членом совета директоров второго фонда Тарасова ОАО «Река-1» в нулевых работала все та же Жанна Матвеева. До того, как организации ликвидировали, деятельность их, по всей вероятности, была весьма успешной – Тарасов даже занял 195-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России – 2011».

Москвички и солнечная киприотка. “Фонтанка” нашла совладельцев фирмы, которая требует от “Газпромбанка” 100 миллионов

Поговорить с Тарасовым «Фонтанке» не удалось – его секретарь рассказала, что сейчас он в командировке. Но в ответ на письмо, посланное пресс-службе, с корреспондентом связалась сама Жанна Матвеева – причем с рабочего телефона «ЦентроКредита». Вопросы «Фонтанки» её озадачили.

«На самом деле моя компания («Тандем». – Ред.) является миноритарным акционером кипрской компании Palmdove, о которой идет речь. И этот процент не дает мне никакой возможности ни принимать решения, ни управлять ею, ни влиять на решения, которые она принимает. То, что делает эта кипрская компания на рынке, мне неизвестно. В последний раз мы общались примерно в тот момент, когда покупали долю этой компании, надеясь на какой-то совместный проект, который не пошел. Это было очень давно, может, пару лет назад», – заявила Матвеева.

Что за проект, она не рассказала, сославшись на коммерческую тайну. По словам Матвеевой, ей также неизвестен ни второй акционер кипрской фирмы, ни то, что Palmdove Ltd. судится с российскими компаниями. На просьбу поделиться телефонами её действующего руководства Матвеева ответила: «Контактных номеров у меня нет».

Кипрская фирма, судя по всему, специализируется на вложениях в ценные бумаги. Palmdove Ltd. контролирует 4,77% акций АО «Газпром Газораспределение Владимир» – аналогичный пакет до этого принадлежал «Тандему» Матвеевой. А эта компания сейчас через цепочку фирм владеет долями в Ржевском кирпичном заводе в Тверской области, а также ООО «Глебовский карьер», которое занимается добычей песка, и мажоритарной долей в зарегистрированном в Ленобласти ООО «ЦСП-Свирь» – это завод по производству цементно-стружечной плиты в Лодейном Поле. Кроме того, «Тандему» принадлежит 80% зарегистрированной в Хабаровске ООО НПП «Экологические морские технологии».

В пресс-службе банка «ЦентроКредит» «Фонтанке» сообщили, что не имеют никакого отношения к делу против Ижорских заводов. А на вопрос, кем работает Жанна Матвеева, собеседник ответил: «Советник она, по-моему». 

Буквально через полчаса после разговора с Матвеевой, заявившей, что у нее нет никаких телефонов сотрудников Palmdove, на личный номер корреспондента «Фонтанки» неожиданно позвонил мужчина. Он представился Александром Клименко, начальником юридического отдела московской компании «Мириад Рус», и, сообщив, что именно она защищает интересы кипрской фирмы в деле против ОМЗ, объяснил ситуацию.

По его словам, ОМЗ с 2014 года как основной акционер завода заключал сделки РЕПО с компаниями, по сути аффилированными с ним же – он превысил порог владения акциями и не хотел выставлять оферту по выкупу миноритарных пакетов.

«Дело в том, что на протяжении последних 6 лет Ижорские заводы не платят дивиденды. Не только нам, но вообще всем акционерам. Компания убыточна. Вместо того, чтобы ситуацию как-то разрулить, ОМЗ дает займы подконтрольным структурам, а ответственным лицом по этим займам выступает Ижорский завод – компания, которая и так является убыточной. То есть по сути её используют в качестве финансовой прокладки», – объяснил позицию Palmdove Клименко.

В «Газпромбанке», не дослушав корреспондента «Фонтанки», отказались комментировать ситуацию. «Не понимаю, какое это имеет к нам отношение?» – задумался руководитель пресс-службы Антон Трифонов и предложил прислать вопросы в мессенджер, пообещав поделиться контактами «ОМЗ». Однако ответа пока не последовало.

Елизавета Ивантей, специально для "Фонтанки.ру"

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