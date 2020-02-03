Чиновники объяснили, почему безногий и безрукий чемпион мира стал курьером «Яндекс.Еды»

Чемпион мира по паратриатлону Михаил Асташов, у которого нет ни рук, ни ног, начал работать курьером «Яндекс.Еды» в Екатеринбурге, потому что тренерский штаб не включил его в состав сборной России.

Об этом порталу E1 3 февраля рассказали в департаменте информационной политики региона. Там уточнили, что Асташов выступает за Бурятию с параллельным зачетом со Свердловской областью. Тренерский состав не включил его в претенденты в сборную на Паралимпиаду, и, чтобы набрать еще очки, ему нужно участвовать в дополнительных отборочных соревнованиях, которые состоятся в Австралии и ОАЭ. Поездка требует 650 тысяч рублей. При этом бюджет готов предоставить всего 240 тысяч.

Как рассказывала «Фонтанка», Асташов — инвалид детства, он воспитывался в доме малютки, а затем в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Челябинской области. Михаила тренирует Владимир Алыпов (отец знаменитого спортсмена, бронзового призера Олимпийских игр Ивана Алыпова). Ближайшая цель спортсмена и тренера — выступить на Паралимпиаде-2020 в Токио.

На приеме у депутата Госдумы, биатлониста Антона Шипулина, к которому Асташов обратился за помощью, он получил совет: «писать очень жалобное обращение с фотографиями» для меценатов.

В пресс-службе сервиса «Яндекс.Еда» порталу рассказали, что Михаил Асташов был оформлен на работу 2 февраля. Он сам без труда прошел все стандартные проверки и «был очень мотивирован работать».



