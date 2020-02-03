Росстат: рост ВВП за год замедлился почти вдвое

Росстат оценил рост валового внутреннего продукта (ВВП) России за 2019 год в 1,3%. Это почти в два раза меньше, чем в 2018-м, когда он составил 2,5%.

«Структура использования ВВП в 2019 году сложилась на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры экспорта: доля чистого экспорта товаров и услуг за год сократилась с 10,0% до 7,7%, расходов на конечное потребление выросла с 67,9% до 69,3%, валового накопления — с 22,1% до 23,0%», — посчитали в Росстате.

При этом Минэкономразвития, наоборот, даже насчитало рост ВВП в 2019 году выше своего прогноза. Но в ведомстве также отмечали замедление темпов роста в торговле.



