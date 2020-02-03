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Общество
03.02.2020 18:25
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В Россию из Китая вернулись все организованные туристы

Из Китая в Россию вернулись все организованные туристы. Об этом вечером 3 февраля сообщили в Ростуризме.

«По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в Китайской Народной Республике, на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию», – передаёт официальное заявление ведомства ТАСС. 

Решение о срочной эвакуации российских путешественников из Китая приняли в конце января, 2 февраля было заявлено о том, что в стране остаются более ста человек. Их решили вывозить на самолётах ВКС, идею поддержал Дмитрий Песков, приказ отдал лично Владимир Путин. Посольство РФ в Китае составляло спецсписки туристов на выезд. 

В Петербурге 3 февраля с подозрением на коронавирус госпитализировали маленького ребёнка с признаками ОРВИ, который вернулся из поездки на Хайнань. Диагноз не подтверждён. По последним данным, 2019-nCoV в Китае заразились 17 238 человек, 361 заболевший умер. Во Всемирной организации здравоохранения происходящее назвали чрезвычайной ситуацией. 


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