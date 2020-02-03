Генпрокуратура отказалась извиняться перед журналистом Голуновым. Его адвокат собирается писать следующую жалобу в комиксах

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести извинения журналисту Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование. Об этом 3 февраля сообщил его адвокат Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале.

Он опубликовал ответ ведомства на жалобу Голунова. Напомним, журналист жаловался на бездействие должностных лиц Генпрокуратуры. В письме отмечалось, что извинение должно быть принесено в письменной форме не позднее одного месяца со дня постановления о прекращении уголовного преследования, однако это так и не было сделано.

В Генпрокуратуре в ответ заявили, что «извинение реабилитированному за причиненный ему вред приносится прокурором, непосредственно надзирающим за уголовным делом», переложив ответственность на прокуратуру Москвы. Однако адвокат подчеркивает, что ранее сообщалось, что надзор за делом осуществляет именно Генеральная прокуратура.

«Интересно, почему передали прокурору надзирающему за следствием в МВД, когда следствие ведет ЦА СКР? Я так понимаю, кадровые перестановки в ГП на качество рассмотрения обращений не сказались. <...> Сижу, думаю, как написать в Генеральную прокуратуру жалобу, чтоб им было понято. Попробую в комиксах», – подытожил Бадамшин.

Напомним, 30 января суд арестовал пятерых бывших полицейских по делу Голунова.



