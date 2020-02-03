В Финляндии забастовка грозит закрыть крупную сеть супермаркетов Prisma

Финский Профсоюз работников сферы услуг PAM готовит забастовку, которая затронет сферу торговли и коммунально-жилищного хозяйства. На стачку могут выйти около 50 000 работников, сообщает 3 февраля Yle.

31 января закончился коллективный трудовой договор PAM, переговоры по новому зашли в тупик. Если профсоюз и работодатель не придут к взаимопониманию, то 20 февраля закроются все супермаркеты сети Prisma – минимум на два дня.

К протесту грозятся присоединиться работники грузовой и логистической компании Inex Partner, что может отразиться на обслуживании логистических центров магазинов группы S в Сипоо и Керава. Ожидается также, что забастовка в жилищно-коммунальной сфере коснётся нескольких крупных регионов: Лапландии, Кайнуу, Центральной Финляндии и Остроботнии.

Профсоюз работников бумажной промышленности и Индустриальный профсоюз также сообщили о продлении забастовок, начавшихся 27 января.





Причина противостояния заключается в том, что профсоюзы хотят отменить дополнительные рабочие часы, введённые в рамках договора по конкурентоспособности, или оплатить их.

Ранее возможный ущерб от забастовки работников промышленности эксперты оценили в 600 млн евро. Прошлый год также ознаменовался множественными стачками, ключевой из них стала забастовка работников почты. Она окончилась победой профсоюзов, а премьер-министр ушёл в отставку.