Не окном единым. Смольный тиражирует МФЦ для бизнеса

Петербургу нужна новая программа по развитию многофункциональных центров для бизнеса. С такой инициативой 3 февраля на заседании правительства выступил губернатор Александр Беглов.

Так глава города отреагировал на выступление нового главы комитета по информатизации и связи Станислава Казарина. Чиновник отчитался об итогах пилотного проекта, в рамках которого с 2018 года в Петербурге появилось 8 таких центров. Два — в Калининском и Приморском районе — создал сам город, еще шесть появились на базе отделений Сбербанка и Банка «Санкт-Петербург». В день они обрабатывают 1900 обращений. Но, несмотря на звание «единого окна», функционал довольно ограничен. Наиболее распространенные услуги — выписки из реестра недвижимости и регистрация ИП, сказал Казарин. В этом году чиновник предложил разделить потоки юридических и физических лиц, увеличить число окон, а также расширить набор самих услуг. В частности, в МФЦ можно будет регистрировать юрлица, открывать расчетные счета, помогать подавать отчетность в фонды и налоговую инспекцию, создавать электронно-цифровую подпись. «В целом это будет вести к цифровизации бизнеса», – сказал Станислав Казарин.

Впрочем, глава КИС был вынужден признать, что данные окна предназначены для тех, кто настроен на «живое общение со специалистами». Так он ответил на реплику вице-губернатора Эдуарда Батанова. «Окна окнами, но надо больше электронных услуг», – сказал тот.

Функции единого окна от КИС не пересекаются с единым окном для бизнеса, которым оперирует организация «Мой бизнес» под патронатом комитета по промышленности и торговле, заверил собравшихся Казарин. Та структура больше занимается консультациями и оказывает услуги продвижения предпринимателям, тогда как КИС помогает с регистрацией и получением выписок.



