Автобусная остановка придавила две легковушки на Шлиссельбургском. Одна из них - такси

В Невском районе Петербурга вечером 3 февраля остановочный павильон прилег на припаркованные машины. В соцсетях гадают о причине, а жители Рыбацкого спорят: а был ли ветер?

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», инцидент произошел на Шлиссельбургском проспекте, около дома 17. Павильон, установленный на автобусной остановке, завалился назад и «прилег» на капоты двух припаркованных сзади легковушек: LADA и Skoda «Яндекс.Такси». Асфальт усыпало битым стеклом.

Утром ГУ МЧС Петербурга со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», предупреждало, что 3 февраля в городе ожидается усиление северо-западного ветра – местами до 17 м/с. Однако стал ли причиной падения остановки именно он, неизвестно: одни местные жители утверждают, что ветра в Рыбацком не было – «полный штиль», другие – что задувает.





Между тем участник группы «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Николай предупреждает петербуржцев о сильном ветре и призывает опасаться светофоров: «Шатаются сильно».