Стрелкова, Хмурого, Халифа и Крота ждут в национальной прокуратуре Нидерландов для следственных действий. Обвинение по делу о крушении Boeing на Украине им уже предъявлено

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине и вызвала их для следственных действий. Об этом 3 февараля пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Кутьину.

«Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых – Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», – сказала она.

Помимо Пулатова речь идет о двух россиянах: Игоре Гиркине, также известном под псевдонимом Стрелков, и Сергее Дубинском. А также о гражданине Украины Леониде Харченко. В расследовании группы Bellingcat, которая первой назвала имена донецких сепаратистов, возможно, причастных к доставке на восток Украины «Бука», их именовали по прозвищам: Харченко (Крот), Пулато (Гюрза и Халиф), Дубинский (Хмурый).

Адвокат уверила, что при осуществлении защиты адвокаты будут

«рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным»



