Происшествия
Стрелкова, Хмурого, Халифа и Крота ждут в национальной прокуратуре Нидерландов для следственных действий. Обвинение по делу о крушении Boeing на Украине им уже предъявлено
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине и вызвала их для следственных действий. Об этом 3 февараля пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Кутьину.
«Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых – Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», – сказала она.
Помимо Пулатова речь идет о двух россиянах: Игоре Гиркине, также известном под псевдонимом Стрелков, и Сергее Дубинском. А также о гражданине Украины Леониде Харченко. В расследовании группы Bellingcat, которая первой назвала имена донецких сепаратистов, возможно, причастных к доставке на восток Украины «Бука», их именовали по прозвищам: Харченко (Крот), Пулато (Гюрза и Халиф), Дубинский (Хмурый).
Адвокат уверила, что при осуществлении защиты адвокаты будут
«рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным»
Справка:
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Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
В июне 2019 года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.