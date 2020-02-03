«Мы посадим вас туда, куда нельзя называть». Роскомнадзор потребовал удалить статью о тюремной иерархии на портале «Луркморье»
Роскомнадзор включил в реестр запрещенной информации статью о тюремной иерархии в онлайн-энциклопедии «Луркморье».
Как 3 февраля в Twitter сообщил основатель портала Давид Хомак, его уведомили о том, что материал с разъяснением того, кто такие «воры в законе», а кто – «паханы, смотрящие», специалисты посчитали публикацией «о криминальной субкультуре, криминальном движении» и идеологии, которые в России признаны незаконными. Текст потребовали удалить под угрозой блокировки.
На сайте Роскомнадзора сообщается, что статья включена в реестр запрещённой информации по решению Ленинского районного суда города Воронеж. В список страницу внесли ещё 10 декабря 2019 года.
«Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ», – сказано в пояснении. «Распространение идеологии неформального молодежного криминализованного движения АУЕ (название которого расшифровывается как «Арестантское уркаганское единство», также встречается трактовка — «Арестантский уклад един») создает угрозу Конституционному строю Российской Федерации, поскольку пропагандирует «философию воров в законе и тюремные понятия», ставя их выше законодательства Российской Федерации, подрывает авторитет легитимных органов исполнительной и судебной власти», — приводит основания для запрета страницы «Тюрьма/Иерархия» издание «Медиазона» со ссылкой на постановление суда.
Произошедшее сам Хомак назвал «ошеломительным» и в шутку сообщил: предполагает, материал запретили «за пропаганду тюремного образа жизни». Читатели его страницы позицию разделили, некоторые предложили оспорить решение регулятора. «Мы посадим вас туда, куда нельзя называть», – предсказал будущее пользователь под ником LastBrony.
Давид Хомак покинул Россию в 2014 году и уехал в Израиль из-за личных проблем, а также неприятностей с Роскомнадзором и Центром по борьбе с экстремизмом.
Справка:
Портал «Лукморье» был создан в 2007 году как неформатная «народная» интернет-энциклопедия для обсуждения фольклора, субкультур, быта и современных явлений. В статьях проекта зачастую используются жаргон и нецензурная лексика. В 2012 году ресурс внесли в реестр запрещённых сайтов из-за нескольких статей о наркотиках, но это не помешало ему возродиться на другом домене. В 2015 году Роскомнадзор начал блокировку отдельных страниц сайта, на которых содержалась запрещённая информация, и в марте, после «вычистки» «Лукморье» был разблокирован. В том же году основатель портала Дмитрий Хомак объявил о заморозке проекта, объяснив это отсутствием средств и слишком большим давлением. В 2016 году пользователям предложили поддержать создателей, и те собрали больше семи тысяч долларов. Несмотря на это Хомак заявил, что устал бороться с Роскомнадзором, лично закрыл доступ к некоторым статьям и удалил многие заблокированные материалы.