Вице-губернатор Соколов: В Смольном не знают, кто сносил СКК, но вопрос о расторжении концессии не стоит
В настоящее время вопрос о расторжении концессионного соглашения по СКК не стоит. Об этом сообщил 3 февраля журналистам вице-губернатор Максим Соколов. «Сейчас об этом речь не идёт», – сказал чиновник.
По его словам, «теоретически» возможность расторжения соглашения в договоре прописана. Но делать выводы преждевременно до того момента, как Следственный комитет даст произошедшему правовую оценку. По словам Соколова, Смольный доподлинно не знает, какая компания вела работы по демонтажу 31 января. На этот счёт в пятницу концессионеру был отправлен запрос, но ответ пока не получен.
При этом Соколов ушел от прямого ответа на вопрос: «Получали ли в Смольном уведомление о демонтаже?» Он только подчеркнул, что работы по-прежнему ведутся.
«Если концессионер не получил решения о приостановке работ от уполномоченных органов, он вправе эксплуатировать, несмотря на то, что случилась такая чрезвычайная ситуация. <...> Любые работы должны согласовываться в рамках действующего законодательства. Должны или не должны были (уведомлять. — Прим. ред.), решит следствие», – сказал вице-губернатор Петербурга.
На сроки реализации проекта незапланированное обрушение СКК повлиять не должно, заключил Соколов.
© Фонтанка.Ру
Справка:
Напомним, демонтаж мембраны СКК начался утром 31 января. В этот день истекал мораторий на подачу заявок о признании спорткомплекса памятником. После того, как рабочие перерезали 15-й из 112 вантов, на которых держалась мембрана, здание обрушилось, в результате чего погиб рабочий Матвей Кучеров. Этот момент удалось заснять «Фонтанке».
Вечером того же дня Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). По поручению главы СК Александра Бастрыкина материалы передали в центральный аппарат ведомства.
«Фонтанка», в свою очередь, передала в СК видеоматериалы, которые приобщат к делу, — запись момента обрушения с коптера, а также видео с камеры GoPro, которую прикрепили к каске погибшего газорезчика. Подробнее о переговорах рабочих перед обрушением арены читайте на «Фонтанке».