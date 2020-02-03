Вице-губернатор Соколов: В Смольном не знают, кто сносил СКК, но вопрос о расторжении концессии не стоит

В настоящее время вопрос о расторжении концессионного соглашения по СКК не стоит. Об этом сообщил 3 февраля журналистам вице-губернатор Максим Соколов. «Сейчас об этом речь не идёт», – сказал чиновник.

По его словам, «теоретически» возможность расторжения соглашения в договоре прописана. Но делать выводы преждевременно до того момента, как Следственный комитет даст произошедшему правовую оценку. По словам Соколова, Смольный доподлинно не знает, какая компания вела работы по демонтажу 31 января. На этот счёт в пятницу концессионеру был отправлен запрос, но ответ пока не получен.

При этом Соколов ушел от прямого ответа на вопрос: «Получали ли в Смольном уведомление о демонтаже?» Он только подчеркнул, что работы по-прежнему ведутся.

« Если концессионер не получил решения о приостановке работ от уполномоченных органов, он вправе эксплуатировать, несмотря на то, что случилась такая чрезвычайная ситуация. <...> Любые работы должны согласовываться в рамках действующего законодательства. Должны или не должны были (уведомлять. — Прим. ред.), решит следствие», – сказал вице-губернатор Петербурга.

На сроки реализации проекта незапланированное обрушение СКК повлиять не должно, заключил Соколов.



