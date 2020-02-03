Алкоголь в крови и запрет на въезд в Шенген испортили поездки в Финляндию двум россиянам и украинцу

Пограничная охрана Финляндии 3 февраля рассказала о тех, кто на минувшей неделе пытался прорваться через кордон «под шофе» и с запретом на въезд.

По данным ведомства, 30 января в пункт пропуска «Ваалимаа» прибыл россиянин с действующим запретом на посещение стран Шенгенского соглашения, наложенным Финляндией. Второго февраля не удалось проехать в Суоми гражданину Украины – ему в посещении Европы ранее отказала Польша. Их обоих обвиняют в нарушении запрета.

Однако «разворачивали» обратно не только из-за документов. Так, визит в Суоми сорвался у россиянина, который позволил себе лишнего перед поездкой. В его крови обнаружили алкоголь (0,36 мг/л, тогда как разрешённый объём – 0,22 мг/л, или 0,5 промилле).

В 2019 году Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии отказал во въезде 900 гражданам. Основной причиной стало отсутствие визы или ВНЖ. Запрет на въезд в Шенген нарушили 30 человек. Обычно страны Европы могут отказать в возможности посещения в течение нескольких лет, в частности, из-за правонарушений, совершённых в одной из стран соглашения.



