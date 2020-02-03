#СпасибоАгапитова. Детского омбудсмена Петербурга поблагодарят за 10 лет работы флешмобом

Уходящую со своего поста уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге решили проводить акцией в социальных сетях.

«Призываем жителей Санкт-Петербурга, представителей благотворительных фондов, волонтеров поблагодарить Светлану Юрьевну Агапитову за ее работу в течение 10 лет на посту Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Также считаем крайне важным призвать городские власти предложить официальные государственные должности уникальной команде первого детского омбудсмена», – сообщают 3 февраля организаторы флешмоба на своем сайте.

Для участия предлагается написать свою историю о том, как в трудной ситуации помогла Светлана Агапитова, и поставить хэштег #СпасибоАгапитова. Так записи смогут прочитать другие пользователи.





Акция не преследует никакой цели, кроме благодарности Агапитовой. При этом авторы флешмоба выразили надежду, что ее команда «останется работать на официальных должностях в интересах защиты прав детей».

Напомним, что в первом месяце 2020-го у Светланы Агапитовой истекает срок полномочий на посту детского омбудсмена, который она занимает уже 10 лет. 26 февраля ЗакС рассмотрит кандидатуру нового уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Ранее стало известно, что губернатор Александр Беглов направляет на согласование в Законодательное собрание кандидатуру вице-губернатора Анны Митяниной в качестве нового уполномоченного.