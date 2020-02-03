#СпасибоАгапитова. Детского омбудсмена Петербурга поблагодарят за 10 лет работы флешмобом
Уходящую со своего поста уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге решили проводить акцией в социальных сетях.
«Призываем жителей Санкт-Петербурга, представителей благотворительных фондов, волонтеров поблагодарить Светлану Юрьевну Агапитову за ее работу в течение 10 лет на посту Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Также считаем крайне важным призвать городские власти предложить официальные государственные должности уникальной команде первого детского омбудсмена», – сообщают 3 февраля организаторы флешмоба на своем сайте.
Для участия предлагается написать свою историю о том, как в трудной ситуации помогла Светлана Агапитова, и поставить хэштег #СпасибоАгапитова. Так записи смогут прочитать другие пользователи.
Центр «Ювента» с огромным удовольствием присоединяется к флешмобу #СПАСИБОАГАПИТОВА На протяжении десяти лет работы Светланы Юрьевны на посту уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге мы всегда чувствовали ее крепкое плечо. Даже в самые непростые времена работы нашего Центра Светлана Юрьевна оказывала поддержку и вставала на сторону «Ювенты». Не боялась брать огонь на себя и отстаивала интересы подростков, которым необходимо оказывать комплексную помощь, направленную на укрепление репродуктивного здоровья. Организовывая мероприятия для подростков и молодежи, мы были уверенны, что в лице уполномоченного по правам ребенка мы несомненно найдем одобрение, поддержку и защиту. Спасибо Вам за искрению заботу о подрастающем поколении, заботу о будущем страны, заботу о ДЕТЯХ! #СПАСИБОАГАПИТОВА
#СПАСИБОАГАПИТОВА ? Я встречала за свою жизнь разных чиновников. По большей части – равнодушных, не приятных. И мое отношение всегда к ним, априори, предвзятое. ? А потом я познакомилась с нашим уполномоченным по правам детей – с Агапитовой Светланой Юрьевной. ?? Я долго «рассматривала» ее. Искала, в чем подвох. И не нашла. ? Светлана Юрьевна – не равнодушный, светлый человек. Она искренне переживает за всех детей. И когда бы я не обратилась к ней (а все, как на зло, случается в выходные), она всегда реагирует моментально. Со сколькими мамами я ходила к ней! Скольких отправляла к ней – всем нам была оказана ПОМОЩЬ. ?? Я глубоко уважаю Агапитову. Понимаю, что это – большое счастье, когда гос чиновник, за время своей работы, не выгорел, а остался таким Человечищем. ? Ее срок работы пришёл к концу. Я в панике и почти в отчаянии. Не знаю, как мы, мамы Питера, без нее будем... Апаррат уполномоченного – единственная команда, которая работает, и помогает, а не делает вид. ? Так хочется, чтобы разум проснулся у руководства города. И человек, который перекрывает и решает такое огромное количество социальных вопросов – остался при том деле, которое выполняет лучше всего – помогать детям.
Акция не преследует никакой цели, кроме благодарности Агапитовой. При этом авторы флешмоба выразили надежду, что ее команда «останется работать на официальных должностях в интересах защиты прав детей».
Напомним, что в первом месяце 2020-го у Светланы Агапитовой истекает срок полномочий на посту детского омбудсмена, который она занимает уже 10 лет. 26 февраля ЗакС рассмотрит кандидатуру нового уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Ранее стало известно, что губернатор Александр Беглов направляет на согласование в Законодательное собрание кандидатуру вице-губернатора Анны Митяниной в качестве нового уполномоченного.