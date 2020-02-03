Почему Ротенберг – спасение для Кокорина

История вокруг Кокорина и его аренды в «Сочи» обретает смысл. Близкие к футбольному миру источники хором говорят, что Александру выписали волчий билет на уровне администрации президента. «Фонтанка» рассказывает, почему аренда в южный клуб или отъезд за границу, похоже, остается единственным вариантом для форварда.

Александр Кокорин / автор фото Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Еще полтора года назад, когда Александр Кокорин был задержан после стычки с высокопоставленным чиновником Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком, звучали прогнозы, что все это так просто для футболиста не закончится. Сначала казалось, что имеется в виду тюремный срок, который Кокорину выписали от души (полтора года по сути за обычную драку). Но сразу после выхода по УДО у футболиста начались новые проблемы.

Как только Кокорин вышел (на три месяца раньше положенного срока), «Зенит» попытался его заявить, но неожиданно столкнулся с сопротивлением со стороны РФС. Комитет по статусу игроков нашел формальные причины, чтобы отказать «Зениту» в заявке футболиста как свободного агента. На эмоциях ситуацию объяснил в своем Инстаграме Сергей Семак.

«Сложно сдержать эмоции, и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину А. заниматься его работой. Мало того, что он год провёл за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания)... Так теперь его решили ещё на 5 месяцев оставить без футбола... Все справедливо, закон существует для людей. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола», – написал Семак 17 сентября 2019 года, но вскоре удалил запись.

Характерно, что в тот же день популярный политический телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал сообщение следующего содержания: «По контракту Кокорина с «Зенитом» много вопросов. И прежде всего, морально-нравственных. Может ли уголовник играть в премьер-лиге и быть примером для молодых болельщиков? Пропагандирует ли «Зенит» АУЕ? Что такое — из зоны на поле российского чемпионата? В отличие от «Зенита», клуб «Краснодар» и его владелец Галицкий категорически отказались продлевать контракт с другим уголовником (Павлом Мамаевым. — Ред.). И это тоже вторая сторона вопроса».





Тогда мало кто воспринял столь пессимистический прогноз всерьез, тем более что тот же Мамаев легко нашел себе работу в «Ростове», но оказалось, что быть причастным к «Зениту», на футболках которого значится логотип народного достояния, это совершенно другая мера ответственности.

Кокорин тем временем занимался в клубе по индивидуальному плану и постепенно приступал к групповым упражнениям. Начал даже забивать. Вопреки слухам контракт Александра с «Зенитом» был символическим — 16 тысяч рублей в месяц: сам футболист сдержал слово, что будет играть бесплатно (но совсем бесплатно нельзя по закону РФ), а клуб получил возможность оценить потери для здоровья, которые игрок понес за время тюремного заключения, перед подписанием более справедливого соглашения.

Слухи об аренде в «Сочи» возникли еще в сентябре, после освобождения. Но руководство «Зенита» в лице генерального директора Александра Медведева и главного тренера Сергея Семака убеждало общественность, что ни о какой аренде и речи быть не может. То же самое они повторяли в начале января, когда возник вариант с «Фейеноордом», который тренирует бывший главный тренер сине-бело-голубых Дик Адвокат.

И вдруг 21 января «Сочи» устами гендиректора клуба объявляет о договоренности по аренде Кокорина у «Зенита». Петербуржцы при этом хранят молчание и будут хранить его еще долго.

Обычно общительный с журналистами Александр Медведев несколько дней не снимал трубку, что для него было совершенно нетипично. Сергей Семак в ответ на претензии болельщиков в Инстаграме отвечал, что Кокорин нужен команде. Источники передавали, что мнений Медведева и Семака в этой ситуации не спросили. Все решили на самом высоком уровне. Потом был выход Кокорина в товарищеском матче с капитанской повязкой, очередные комментарии Семака, что этот футболист ему нужен, интервью отчима и по совместительству агента Александра, что игрок принципиально никуда не собирается переходить, несмотря на все уважение к владельцу ФК «Сочи» Борису Ротенбергу. Но кажется, футболист и его представители неверно оценили риски.

Известный комментатор Василий Уткин 1 февраля написал в своем телеграм-канале: «Две недели назад или около того все началось с телефонного звонка Алексею Борисовичу Миллеру (глава «Газпрома». – Ред.). Звонил первый замглавы АП Сергей Владиленович Кириенко. Не больше и не меньше. Вы можете интерпретировать это событие как угодно; я это утверждаю с той степенью достоверности, с какой вообще журналист моей квалификации может судить о факте такого звонка. В свете сказанного, полагаю, крайне маловероятно, что Кокорин перейдет в российский клуб. Она есть. Но ровно в том объеме, чтобы закладываться на переменчивость настроения тех, чьи мнения имеют вес в беседе главы Газпрома и первого зама АП, отвечающего за внутреннюю политику. Процентов 5. Потому что с этого момента, если допустить переход Кокорина в другой российский клуб и его карьера продолжится в России, это демедж крупнейшей российской компании. Каждый тур будет напоминанием».

Сразу несколько источников «Фонтанки» подтверждают, что ситуация развивалась если не дословно таким, то очень похожим образом: именно в Кремле решили, что Кокорин недостоин играть в футбол. По крайней мере, не на уровне Российской премьер-лиги. И уж, конечно, не может человек, который ударил высокопоставленного чиновника, играть в футболке с логотипом народного достояния, в главном на данный момент клубе нашего футбола. Плохой пример для молодежи, а то и вовсе пропаганда идей АУЕ.





И в этой ситуации то ли только у Бориса Ротенберга хватило власти и влияния оказать опальному футболисту поддержку, то ли идущий на последнем месте «Сочи» не рассматривается пока как серьезный участник премьер-лиги. По нашим данным, ни один другой клуб в России пока не захотел связываться с Кокориным, в «Зенит» за эти дни предложений не поступало.

– Я с Сашей на связи, у меня с ним контакт, – цитирует Бориса Ротенберга «Спорт-Экспресс». – Мы ждем его в «Сочи». Надеюсь, он примет правильное решение. Все дороги открыты для него в нашей команде. Он сможет себя проявить здесь, вернуться потом обратно. Надеюсь, в ближайшее время наступит ясность. Поймите, в «Сочи» созданы все условия. У нас все работает на высоком уровне — медицинское обслуживание и так далее. Мы ему все предоставим, чтобы он себя комфортно у нас чувствовал. Ребята ждут его в команде, и тренер тоже.

Несмотря на то, с какой настойчивостью владелец «Сочи» зовет Александра к себе, сам Кокорин пока не отвечает взаимностью на поступающие сигналы. Он остается в расположении команды Владислава Радимова, в «Зените-2». «Сочи» тренируется недалеко, до его тренировочного лагеря десять с небольшим километров.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»