Готовность ЖК «ПаркЛэнд» от ГК «Полис Групп» составляет 95%

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» завершает строительство жилого комплекса «ПаркЛэнд» в Кудрово. В настоящее время на объекте полностью завершены работы по предчистовой отделке и установке входных дверей в квартирах, смонтировано уличное освещение, на 99% завершен фасад.

Готовность отделки мест общего пользования, электротехнических и сантехнических работ, а также работ благоустройству и озеленению придомовой территории составляет 95%.

Жилой комплекс «ПаркЛэнд» возводится в одной из лучших локаций в Кудрово: в пешей доступности от метро «Ул. Дыбенко» на границе с парком Оккервиль. Здание высотой 16 этажей расположено на участке 37 745 кв. м. Общая площадь построенного здесь жилья составит 71 371 кв. м (2 453 квартиры).

Для жителей комплекса предусмотрен собственный выход в парк Оккервиль, на закрытой от посторонних территории создана необходимая коммерческая инфраструктура, пространства для отдыха и занятий спортом.

На выбор покупателей представлен широкий выбор планировочных решений – студии, 1-, 2-комнатные квартиры, а также европланировки.

Также в рамках проекта застройщик возводит многоуровневый паркинг высотой 6 этажей на 304 автомобиля. Его общая площадь составит 16 тыс. кв. м. Первые два этажа займут коммерческие помещения, еще четыре – машиноместа.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте наш.дом.рф