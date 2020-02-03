Петербуржец нанял адвоката, но потерял его в Крестах. Сто тысяч пришлось возвращать своими силами

Возвращать адвокатский гонорар за услуги, которые петербуржец так и не получил, ему пришлось через суд. Ответчик не возражал, но попросил об отсрочке, из СИЗО он рассчитывает выбраться через полгода.

О решении 3 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, принято оно было 31-го числа. Истец просил взыскать с адвоката 100 тысяч рублей. В начале декабря 2018 года он за эту сумму нанял адвоката Владимира Подоприхина представлять его интересы, документы были оформлены, деньги переданы. До дела не дошло – адвокат через полтора месяца,18 января, оказался за решеткой.

Подоприхина обвиняют по трем эпизодам мошенничества и покушения на него, деньги он якобы незаконно взыскивал с Минобороны в Арбитражном суде. По версии следствия, адвокат подделал договоры на поставку угля и стройтоваров, а затем убеждал суд, что военные должны ему неустойку и недополученное по контракту. Таким образом ему якобы удалось похитить чуть больше 10 млн, поймали его при попытке заполучить еще 24 млн. С такой фабулой уголовного дела его отправили под стражу.

Истцу, судя по истории, изложенной в представленных документах, без адвоката обращаться в суды было непросто. Сперва Красногвардейский районный суд вернул ему заявление, еще через несколько месяцев принял, но рассматривать не стал – оказалось, надо было обращаться в Невский район, куда и были в конечном счете переданы документы. Судья иск полностью удовлетворил.

Ответчик заявил, что не против того, чтобы вернуть истцу его сто тысяч, но физически этого сделать не может, счета его пусты, имущества нет. Он попросил суд о полугодовой отсрочке – защитник оптимистично полагает, что его дело вскоре подойдет к своему логическому завершению. Однако и за его плечами процессуальные мытарства – следствие передало материалы в суд в сентябре 2019 года, их вернули прокурору и вновь зарегистрировали 28 января. На 10 февраля назначено только предварительное слушание.



