Кандидата в президенты Франции вызывают в московский суд. СМИ узнали об иске российских кредиторов, которые могут быть связаны со спецслужбами

В базе данных арбитражных судов города Москвы зарегистрирован иск к французской партии «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен, объявившая о желании побороться за кресло президента в 2022 году.

«Компания «Авиазапчасть» в конце декабря 2019 года обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к французской партии «Национальное объединение» о возврате 639,7 млн рублей долга», – сообщает 3 февраля издание «Открытые медиа» со ссылкой на базу данных арбитражных судов.

Судя по карточке дела, 25 января Ле Пен как «иностранному лицу, участвующему в арбитражном процессе» было отправлено извещение. Заседание по ее делу назначено на 2 июня.

Во французских СМИ неоднократно появлялась информация о том, что ее кампанию мог финансировать Кремль, хотя политик отрицала все обвинения, а Владимир Путин подчеркивал отсутствие планов влиять на волеизъявление французов. Издание Mediapart, в свою очередь, настаивает, что три российских банка кредитовали французскую партию «Национальный фронт» (сейчас «Национальное объединение»). В частности, Первый Чешско-Российский банк в 2014 году якобы выдал французским правым 9 миллионов евро в кредит, так как до этого им отказали в судах ЕС и США. Чуть позже ЦБ отозвал лицензию у ПЧРБ за «неадекватную оценку рисков и полную потерю собственного капитала». Как стало известно СМИ, незадолго до этого из банка вывели заметные активы и кредит Ле Пен. Права требования по нему перешли к российской фирме с названием «Конти», а затем уже компании «Авиазапчасть».

По данным «Открытых медиа», «Авиазапчасть», которая занимается экспортом оборудования и металлов в другие страны, принадлежит бизнесмену Валерию Захаренкову. Его имя в конце девяностых упоминалось в СМИ в связи с уголовным делом о торговле оружием. Журналисты утверждают, что компания связана с государством — зарубежный офис, по информации издания, ремонтировали за счет бюджета. Кроме того, в компании работали многие выходцы из российских спецслужб — в частности, заместителем гендиректора был разведчик, Герой России Евгений Бармянцев (разработчик знаменитого марш-броска батальона ВДВ в Косово). В самой компании на запрос «Открытых медиа» не ответили.



