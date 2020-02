Илон Маск зовет на работу. Диплом не обязателен

Tesla ищет новых работников, сообщил Илон Маск 3 февраля в Twitter. Наличие диплома бакалавра не обязательно, компания готова принять даже вчерашних школьников.

Требуются специалисты по созданию компьютерных чипов и программисты, особенно те, которые умеют работать с массивами данных, искусственным интеллектом, нейросетями и знакомы с языками Python и С++. При этом основное требование – глубокое «понимание возможностей искусственного интеллекта и реализации его посредством нейросетей», которое надо продемонстрировать в ходе «жесткого теста на умение писать код».

A PhD is definitely not required. All that matters is a deep understanding of AI & ability to implement NNs in a way that is actually useful (latter point is what’s truly hard). Don’t care if you even graduated high school.

Поиск новых сотрудников обусловлен все нарастающим массивом данных, который Tesla накопила с помощью почти миллиона электромобилей, колесящих по всему свету. Каждая «Тесла» отсылает в компанию большое количество информации, включая картинки с камер, показания датчиков и радаров. Все это, как утверждал Маск, позволит компании в ближайшее время создать по-настоящему автономный автомобиль.

Поэтому Маск пишет, что компания готова рекрутировать новых сотрудников из любой страны мира, а не только из США. Tesla готова предоставить рабочее место не только в Калифорнии или в Техасе, где создаются компьютерные чипы, но и, возможно, на любом из четырех заводов Gigafactory, два из которых расположены в США (в штатах Невада и Нью-Йорк), один в Китае и один в Германии.

Ok sure ? Btw, we recruit great engineers from almost anywhere in the world, so this shouldn’t be thought of as USA only. Also, work location can be Bay Area (preferred), but Austin (many of our chip designers are there) or potentially any Tesla Gigafactory.