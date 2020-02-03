В Петербурге появится организация для трудоустройства инвалидов. Научат петербургских чиновников шведы

Специализированное учреждение, которое будет заниматься трудоустройством инвалидов, должно появиться в Петербурге. Такое поручение губернатор Александр Беглов дал 3 февраля дал главе комитета по труду и занятости населения Дмитрию Чернейко.

«Наша общая задача – предоставить людям с ограниченными возможностями возможность устроиться на работу», – сказал глава города.







Сейчас в Петербурге проживает 581,5 тысяч инвалидов, из них 90,6 тысяч трудоспособного возраста. На данный момент трудоустроены 37%, это один из самых высоких показателей по стране, но нужно поднять планку до 50%, сказал Чернейко.

Согласно действующему законодательству, работодатели должны или трудоустраивать инвалидов или финансировать создание рабочих мест для них. Но, по мнению чиновника, нужна структура, которая будет вести эту работу системно. В пример он привел шведскую Samhal. По его словам, данной госорганизации за счёт взаимодействия с бизнесом удалось наладить «безубыточную деятельность со стороны государства». Шведы, уверен Чернейко, готовы делиться опытом и технологиями.