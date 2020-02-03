Канатоходец в красном пытался пройти над Обводным каналом и «падал раз шесть». МЧС было готово вылавливать его из воды

Экстремал в красном показывал ловкость над каналом почти в центре Петербурга. Больше всех радовались спасатели и полиция

Попытки эквилибриста эффектно перейти Обводный канал у одноимённой станции метро днём 3 февраля испугали петербуржцев. По сообщениям очевидцев, спортсмен «падал раз шесть» и не утонул в ледяной воде только благодаря страховке. Спасать его выехали экстренные службы, однако, помощь не потребовалась.

Видео, на котором человек в красной кофте отчаянно размахивает руками, изгибается всем телом и падает с троса спиной назад, так и не преодолев последние несколько метров до решётки правого берега Обводного канала, появилось в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». На ролике видно, что прохожие с интересом наблюдают за представлением с тротуара, но не дергаются, когда он оступается, и даже не достают из карманов руки. Как рассказали в посте очевидцы, мужчина использовал страховку, и во время «прогулки» неоднократно падал с троса.





Как сообщили «Фонтанке» в управлении МЧС по Петербургу, специалисты выезжали на место и готовились спасать мужчину, однако, он справился сам. Теперь на месте с акробатом разбирается полиция.

В конце января петербуржцам уже пришлось понервничать за его босоногого коллегу: тогда канатоходец без ботинок пересёк канал Грибоедова и всё-таки смог не упасть. Очевидцы встречали его аплодисментами.