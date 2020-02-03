Top Gear устроил соревнование спорткара и истребителя

Удачный трюк не грех и повторить, считают создатели новой версии Top Gear. Тем более, что за 13 лет, прошедших с предыдущей попытки выставить суперкар против боевого самолета, техника как на земле, так и в воздухе шагнула далеко вперед.

Тогда это был Eurofighter Typhoon и Bugatti Veyron с Ричардом Хаммондом за рулем. Теперь же в очередном выпуске Top Gear зрители увидели, как на взлетной полосе встретились новейший истребитель пятого поколения F-35B и новейший гиперкар McLaren Speedtail под управлением Криса Харриса.

Изменилась техника, изменились и условия. Гонка Bugatti против Eurofighter проходила в двух плоскостях: автомобиль преодолевал одну милю в обоих направлениях по земле, а истребитель делал вертикальную «свечу» высотой в милю в воздухе. В той гонке победил самолет.

Новая гонка проходила по замкнутому треугольному маршруту, который McLaren преодолевал по земле, а его соперник — по воздуху. Самолету было сложнее, поскольку в воздухе его радиус поворота, даже несмотря на пресловутую сверхманевренность, значительно больше, чем у автомобиля на земле. Фактически за счет виражей истребитель преодолел большее расстояние чем спорткар, но при этом на финише обошел McLaren на добрые 50 метров.





Видео: YouTube/Top Gear

Сюжет в программе Top Gear заканчивается эпической вертикальной посадкой истребителя прямо перед автомобилем. Модификация F-35 с индексом B предназначена для базирования на авианосцах и поэтому имеет возможность садится и взлетать «по-вертолетному». При этом летные характеристики этой машины несколько хуже, чем у других модификаций, что делает проигрыш McLaren еще обиднее для автомобилистов.

Хотя McLaren Speedtail не самый быстрый серийный суперкар, он обладает рекордными характеристиками разгона. От нуля до 200 миль в час (320 км/ч) «спидтейл» разгоняется всего за 14 секунд — многие автомобили за то же время еле набирают сотню. Такая динамика достигается за счет гибридной трансмиссии: из 1000 лошадиных сил под капотом 750 приходится на бензиновый двигатель, а остальное — на электромотор.

Соревнования между истребителем и автомобилем далеко не новость на телевидении. Так, команда Formula I Red Bull в 2014 году выставила свой болид F1 против истребителя F/A-18 Hornet, а индийское издание Autocar в позапрошлом году пыталось на Lamborghini Huracan обогнать МиГ-29.



