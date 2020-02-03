Доставщик пиццы сбил парня и девушку на Московском проспекте

Двое пешеходов пострадали под колесами автомобиля доставки в Адмиралтейском районе Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около трех часов дня 3 февраля у дома 18 по Московскому проспекту, недалеко от перекрестка с набережной Фонтанки. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля LADA, двигаясь по Московскому от Загородного проспекта к набережной, сбил на регулируемом пешеходном переходе 22-летнего парня и 19-летнюю девушку.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» добавляют, что «Лада», судя по наклейкам, является машиной доставки сети пиццерий. На какой свет двигались пешеходы, выясняет полиция. По словам участницы группы Виктории, «светофор на этом переходе калечный и ждать его надо минут 5 минимум обычно».





В результате ДТП, по данным Госавтоинспекции, оба пешехода получили легкие травмы и были доставлены в больницу. Судя по видео очевидицы, удар спровоцировал у парня припадок, похожий на эпилептический.

«Я не врач и судить не могу, но когда приехала «скорая», то паренек вроде как даже пытался встать, а девушка, которая с ним тоже пострадала, так и вовсе на своих двоих ходила, только видно, что в потрясении была», – пишет Виктория, добавляя, что парня забрали в скорую на носилках.