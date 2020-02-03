Смольный будет двигать очередь на жилье чужими руками

Белорусский квартал «Журавли» так и не долетел до петербургского Полюстрово. Это часть большой истории: Смольный хочет решать проблему соцжилья быстро и дешево.

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Приоритеты Смольный расставил на прошлой неделе: на заседании правительства рассматривали исполнение бюджета 2019 года, и в том числе адресной инвестиционной программы. Державшего слово главу комитета по экономической политике Валерия Москаленко спросили: а как поживает, собственно, долгожданный проект «Белорусского квартала», который хотели «по обмену» с братской республикой построить в Полюстрово? Выяснилось, что никак не поживает. И дело не в политике — квартал мог быть хоть сирийским, хоть турецким. Но строить социальное жилье – долго и дорого, лучше покупать. А покупать не у кого — застройщики не хотят отдавать квартиры по 73 тысячи за метр.

120 тысяч квадратных метров решили построить в месте слияния Полюстровского проспекта и проспекта Маршала Блюхера. В 2017 году провели конкурс на архитектурное решение, в котором выиграл проект «Журавли» с домами от 6 до 25 этажей и белыми фасадами. «Участки сгруппированы клином, словно птицы, парящие над белорусским Полесьем, – писали авторы. – И неудивительно, что именно здесь, на землях Северной столицы России, они нашли пристанище. Ведь наименование района Полюстрово, расположенного на правом берегу Невы, происходит от латинского слова paluster, что значит «болотистый». Что делать с этой латынью, решали до 2019 года, когда все же объявили конкурс на проектирование домов, двух детсадов и школы примерно на 280 млн рублей.

Самый большой проектный контракт, непосредственно на дома, получило ООО «КВС» за 230 млн 749 тысяч рублей, срок – до ноября 2020 года. Последний документ на сайте госзакупок, имеющий отношение к тому контракту, — допсоглашение между фондом капстроительства (заказчиком со стороны города) и подрядчиком от 29 января. Действие контракта оттянули до конца 2022 года. Финансирование распределили красноречиво: в 2020 и 2021 годах — по 0 рублей 0 копеек, а в 2022-м — те самые 230 млн 749 тысяч рублей.

Проще говоря — забыли. В адресной инвестиционной программе на ближайшие три года видны школа и детсад, а вот многоквартирных домов в той части проспекта Блюхера не просматривается вовсе. Валерий Москаленко пояснил причины.





«Был проведен анализ строительства жилья за счет средств бюджета, который показал, что разброс цен за метр составляет от 80 до 124 тысяч рублей, – рассказал чиновник. – Сюда включается необходимость обеспечения дорожной инфраструктурой, транспортной. Срок реализации — 5 – 8 лет. В то время, как мы можем приобрести на рынке жилье через год-два. Так что в сегодняшней АИП расходов этих нет… Наша задача состоит в том, чтобы сдвинуть очередь по льготным категориям. Нам надо вопрос решать».

Согласно жилищному плану на 2020 год, в государственный фонд должны принять 4 935 квартир и 170 комнат. Распределять их будут между сиротами, теми, чьи квартиры признаны непригодными для проживания, многодетными семьями, участниками программы по расселению коммуналок, нанимателями и другими категориями. В начале 2020 года на общем учете (на получение жилья и на содействие в его покупке) стояли 137,1 тысячи семей. Год назад — 147,7 тысячи. В 2019 году с учёта сняли 17,9 тысячи семей, годом ранее — 15,5 тысячи.

Сейчас в Смольном готовят изменения в законодательство, которые позволят использовать единый контракт на проектирование и строительство с предварительным ценовым и техническим аудитом Госстройнадзора. По словам Москаленко, это минимум на год сократит сроки возведения объектов. И все же главная ставка — на покупку жилья. Согласно отчету Смольного, в 2019 году ввели жилой дом в Приморском районе: 302 квартиры и 17,7 тысячи квадратных метров. В то же время с застройщиками контрактов заключили на 1899 квартир и 104 тысячи квадратов: речь идет о приобретении квартир для льготников, в том числе сирот.

В комитете имущественных отношений уточнили, что 13 контрактов подписаны с «Дальпитерстроем» на сумму 3,8 млрд рублей. Это 944 квартиры общей площадью 53,7 тысячи квадратов в Выборгском и Пушкинском районах. Чуть отстал по объемам «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад»: 12 контрактов на 2,6 млрд рублей, куда упаковали 655 квартир и 35,3 тысячи квадратных метров в Красногвардейском районе. 300 колпинских квартир на 13,1 тысячи квадратов город покупает у «СПб Реновация» за 960 млн рублей. Еще два поставщика, «Альтернатива» и «Парнас», продают КИО в общей сложности 66 квартир в Пушкинском и Выборгском районах, цена контрактов — порядка 220 млн.

Однако из 15 аукционов, которые Смольный объявлял в сентябре – октябре, состоялись всего два, рассказал Москаленко. По его словам, на конкурсы, которые все же докатились до контрактов, заявляются один-два застройщика, предлагающие квартиры на окраинах. Проблемы заметны и в официальной росписи выполнения АИП: в целом по строке «Жилищное хозяйство» выделяли 7,6 млрд рублей; освоили 5,7 млрд, т. е. 73,%. Еще год назад КИО называл причины слабого исполнения программы по этому направлению: «Начальная цена закупок и отсутствие на рынке жилья Санкт-Петербурга необходимого количества однокомнатных квартир, соответствующих необходимым требованиям: площадь, наличие отделки и срок ввода дома в эксплуатацию».

Сейчас, похоже, ситуация мало изменилась. При том что средняя стоимость квадрата в городе составляет 115 тысяч, закупки комитет осуществляет по 73 тысячи. Как пояснил Москаленко, эта цифра содержится в рекомендациях федерального правительства, которое устанавливает порог для каждого субъекта. Если отнестись к этим рекомендациям просто как к рекомендациям и не выполнить их — федеральный бюджет крепко подумает перед тем, как софинансировать расходы города.

Смольный рассчитывает уговорить старших товарищей. Обоснование такое: сейчас строительство ведется с использованием эскроу-счетов, так что фактически застройщики привлекают кредиты. Если заложить в стоимость квадрата цену заемных средств за 2 – 3 года, получится уже не 73 тысячи, а порядка 84 тысяч — при массовом приобретении в рамках госзакупок.





Застройщики, с которыми связалась редакция, сообщили, что рассматривают каждый аукцион отдельно и заявляются на те, где есть какая-то экономика. Возможное повышение регламентированной цены там встретили, разумеется, с одобрением.

В 2020 году в программе комстроя значится 342 млн на строительство домов в Каменке и на Саперной улице. На приобретение квартир выделено порядка 8,5 млрд рублей; максимальная цена за квадратный метр составит 77,7 тысячи.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»