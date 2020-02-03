МКБ подвел итоги партнерской программы за 2019 год

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

МКБ подвёл первые итоги партнерской программы по привлечению клиентов МСБ в банк. Партнерская программа банка была запущена в мае прошлого года, к середине года количество партнеров достигло двухсот. По состоянию на 1 января 2020 года с банком сотрудничают 502 компании.

Анализ партнерских привлечений в разрезе отраслей показывает, что наиболее активно привлекали в банк клиентов из сегмента МСБ компании, специализирующиеся на оказании бухгалтерских услуг. На них приходится 40% всех привлеченных клиентов по партнерским программам. Юридические компании привели в банк 28% клиентов, финтех-компании 13%, на долю аудиторских и консалтинговых компаний приходится 10% привлечений. Компании, которые ранее были брокерами НПФ, а теперь переключились на привлечение клиентов в банке также привели 10% клиентов. На долю остальных игроков приходится 9% всех продаж.

«Мы сделали ставку на развитие канала агентских продаж, и, как показывают итоги 2019 года, этот подход себя оправдал, — отметил вице-президент по стратегии, развитию продаж и продуктов департамента малого и среднего бизнеса МКБ Александр Зуев. — Наиболее интересен он оказался компаниям, оказывающим бухгалтерские услуги. Для таких компаний удобно, когда все их клиенты имеют счет в одном банке – это один банк-клиент, единые правила работы. Особенно удобно, когда этот банк является партнером, позволяющим зарабатывать».

К концу 2020 года МКБ ожидает роста партнерской сети минимум втрое. В лидеры по привлечениям могут выйти компании, ранее активно привлекавшие розничных банковских клиентов.

«До октября 2019 года банки активно привлекали розничных клиентов по агентской схеме, причем в большинстве случаев в качестве агентов выступали бывшие пенсионные брокеры, — указывает Александр Зуев. — Однако введение ПДН с октября и более консервативный подход банков в выдаче кредитов привел к тому, что многие игроки отказались от услуг посредников. И именно эти компании в 2020 году могут быть заинтересованы в сотрудничестве с банком по привлечению корпоративных клиентов. Мы ожидаем, что на долю таких игроков придется по итогам 2020 года не менее 30% всех привлечений».

Партнером банка, работающим по агентской схеме, может стать любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие агентский договор.

Подать заявку на участие в партнёрской программе можно через форму на официальном сайте банка.

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