Китайские маски в думской аптеке напугали российского депутата

Китайские медицинские маски в аптеке Госдумы РФ удивили депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Спасаясь от новой инфекции, политик никак не ожидал увидеть на медпродукции Made In China.

«Поддавшись общей панике, мой помощник сейчас пошёл в думскую аптеку за маской. Фармацевт достала упаковку масок, а на ней иероглифы. "Откуда, – спрашивает помощник, заподозрив неладное – маски-то?" – "Из Китая" – "А давно привезли?" – "Неделю назад". Не шучу», – поделился с пользователями член ЦК компартии 3 февраля в «Твиттере».

Подписчики пафоса законодателя не разделили: в комментариях политику напомнили, что в стране давно «почти все вокруг китайское», «от продуктов до техники». А некоторые посоветовали «раздать всей Думе» эти маски, всей нижней палате.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что силы ВКС активно начнут участвовать в вывозе из КНР россиян. А чартеры, напротив, скоро приостановят.





К утру 3 февраля коронавирус убил в Поднебесной уже 361 человека. В России два подтвержденных случая этого заболевания.