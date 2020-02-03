«Область будет конкурировать с наноэлектроникой». Профессор ИТМО стал лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций за «наноантенны»

Профессор ИТМО стал лауреатом премии президента в области науки и инноваций для молодых учёных. «Оптические наноантенны» помогут в создании сверхбыстрых чипов и солнечных батарей.

Профессор ИТМО Сергей Макаров стал лауреатом премии президента в области науки и инноваций за 2019 год. Доктор физико-математических наук из Петербурга разработал новую платформу для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники. В перспективе созданные им структуры смогут применяться при производстве высокотехнологичных чипов и солнечных батарей.

Сообщение о том, что Макарову присуждена президентская премия, появилось на сайте Кремля днём 3 февраля. Как в разговоре с «Фонтанкой» сказал учёный, признание он с коллегами получил не только за изобретение новейших оптических «наноантенн», но и за то, что всесторонне их изучил.





«Наши разработки имеют отношение к оптическим устройствам, которые имеют предельно малые размеры. Это область нанофотоники, которая в будущем будет конкурировать с наноэлектроникой, например в области телекоммуникаций. Мы разработали методы создания полупроводниковых наночастиц и в работе также исследовали более широкие области их применения. С командой – это большой коллектив, практически весь физико-технический факультет – мы создали сверхбыстрые оптические модуляторы, которые будут применяться для оптических чипов, которые, как ожидается, должны работать быстрее, чем электронные. Также мы интегрировали частицы в солнечные батареи, для увеличения их КПД, а ещё для увеличения одиночных живых клеток – то есть для биомедицинских приложений», – объяснил «Фонтанке» Макаров и добавил, что он и его коллеги первоначально ориентировалась на то, чтобы применять открытие в различных сферах.

Прицельные исследования в ИТМО проводили с 2015 года, а темой Макаров интересовался со времён аспирантуры, с 2010 года. О возможности усовершенствования солнечных батарей задумался около двух лет назад, и опыты оказались успешны. Вероятно, именно эта сфера применения наночастиц разовьётся быстрее всего.

«Мы как раз в этом году запускаем стартапы по этой тематике. Это означает, что мы на стадии разработки, но начинаем создавать и тестовые продукты», – поделился профессор и добавил, что, по его мнению, сейчас всё больше исследователей в России стремятся сократить «пропасть» между фундаментальной наукой и дальнейшим использованием открытий. Сейчас для развития сферы важно, «чтобы внимание на это обратил высокотехнологичный сектор российской экономики».