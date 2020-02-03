Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -4
$ 63.91р
70.79р
17:50 03.02.2020
Расширенный поиск

Технологии
03.02.2020 16:32
Печать

«Область будет конкурировать с наноэлектроникой». Профессор ИТМО стал лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций за «наноантенны»

Профессор ИТМО стал лауреатом премии президента в области науки и инноваций для молодых учёных. «Оптические наноантенны» помогут в создании сверхбыстрых чипов и солнечных батарей.

Профессор ИТМО Сергей Макаров стал лауреатом премии президента в области науки и инноваций за 2019 год. Доктор физико-математических наук из Петербурга разработал новую платформу для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники. В перспективе созданные им структуры смогут применяться при производстве высокотехнологичных чипов и солнечных батарей.

Сообщение о том, что Макарову присуждена президентская премия, появилось на сайте Кремля днём 3 февраля. Как в разговоре с «Фонтанкой» сказал учёный, признание он с коллегами получил не только за изобретение новейших оптических «наноантенн», но и за то, что всесторонне их изучил.

«Область будет конкурировать с наноэлектроникой». Профессор ИТМО стал лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций за «наноантенны»


«Наши разработки имеют отношение к оптическим устройствам, которые имеют предельно малые размеры. Это область нанофотоники, которая в будущем будет конкурировать с наноэлектроникой, например в области телекоммуникаций. Мы разработали методы создания полупроводниковых наночастиц и в работе также исследовали более широкие области их применения. С командой – это большой коллектив, практически весь физико-технический факультет – мы создали сверхбыстрые оптические модуляторы, которые будут применяться для оптических чипов, которые, как ожидается, должны работать быстрее, чем электронные. Также мы интегрировали частицы в солнечные батареи, для увеличения их КПД, а ещё для увеличения одиночных живых клеток – то есть для биомедицинских приложений», – объяснил «Фонтанке» Макаров и добавил, что он и его коллеги первоначально ориентировалась на то, чтобы применять открытие в различных сферах.

Прицельные исследования в ИТМО проводили с 2015 года, а темой Макаров интересовался со времён аспирантуры, с 2010 года. О возможности усовершенствования солнечных батарей задумался около двух лет назад, и опыты оказались успешны. Вероятно, именно эта сфера применения наночастиц разовьётся быстрее всего.

«Мы как раз в этом году запускаем стартапы по этой тематике. Это означает, что мы на стадии разработки, но начинаем создавать и тестовые продукты», – поделился профессор и добавил, что, по его мнению, сейчас всё больше исследователей в России стремятся сократить «пропасть» между фундаментальной наукой и дальнейшим использованием открытий. Сейчас для развития сферы важно, «чтобы внимание на это обратил высокотехнологичный сектор российской экономики».

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Полис Групп»
03.02.2020 17:24

Готовность ЖК «ПаркЛэнд» от ГК «Полис Групп» составляет 95%

ГК «Полис Групп» завершает строительство жилого комплекса «ПаркЛэнд» в Кудрово. В настоящее время на объекте полностью завершены работы по предчистовой отделке и установке входных дверей в квартирах, смонтировано уличное освещение, на 99% завершен фасад.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
03.02.2020 16:35

МКБ подвел итоги партнерской программы за 2019 год

МКБ подвёл первые итоги партнерской программы по привлечению клиентов МСБ в банк. Партнерская программа банка была запущена в мае прошлого года, к середине года количество партнеров достигло двухсот. По состоянию на 1 января 2020 года с банком сотрудничают 502 компании.
Группа компаний «ЦДС»
03.02.2020 15:55

Группа ЦДС вывела в продажу корпуса 8 и 9 жилого комплекса ЦДС «Северный»

Открыты продажи в корпусах 8 и 9 жилого комплекса ЦДС «Северный». Вниманию покупателей предлагаются 624 квартиры с чистовой отделкой. Стоимость предложения начинается от 2,2 млн рублей. Дома будут введены в эксплуатацию в 3 квартале 2022 года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
03.02.2020 13:38

Банк «Санкт-Петербург» расширил время расчетов в интернет-банке для корпоративных клиентов

Банк «Санкт-Петербург» ценит время своих клиентов из корпоративного бизнеса и расширяет границы операционного дня.
ГК «Арсенал-Недвижимость»
03.02.2020 12:57

В ЖК «Энфилд» начались продажи квартир в доме №3

308 квартир комфорт-класса ждут своих владельцев в жилом квартале «Энфилд». Срок сдачи дома №3 - IV кв. 2020 года.
предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
31.01.2020 17:52

«Петербургская Недвижимость» запустила партнерскую программу с дилерским холдингом и производителем мебели

Теперь покупатели квартир в новостройках получают специальные скидки на мебель в компании «Первая мебельная фабрика» и автомобили РОЛЬФ.
фото предоставлено Bau City Development
31.01.2020 17:15

Больше солнца в Петербурге: выбираем квартиру с тёплой панорамной лоджией

BauHaus – первый в Петербурге дом класса business-light, где можно наслаждаться преимуществами премиум-дома, инвестируя разумную сумму в покупку и содержание квартиры.
31.01.2020 11:35

«Алмаз – Антей» представит средства ПВО на выставке «DEFEXPO INDIA – 2020»

«Алмаз – Антей» примет участие в Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений «DEFEXPO INDIA – 2020», которая пройдет с 5 по 8 февраля 2020 года в городе Лакхнау, штат Уттар Прадеш (Республика Индия).
ГК «Эталон»
31.01.2020 11:32

Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

Банк «Возрождение» аккредитовал по ипотеке Квартал Che, который Группа «Эталон» реализует в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
Setl Group
31.01.2020 11:08

Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01

30 января 2020 г. ООО «Сэтл Групп» успешно исполнило обязательство по выплате 9-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001Р-01 (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
ЗАО "Инвестторг"
31.01.2020 10:43

В ЖК «Дом у Каретного» от СК «Инвестторг» паркинг по сниженной цене

С 31 января 2020 года и до 29 февраля 2020 года приобрести паркинг в ЖК "Дом у Каретного" можно по сниженной цене.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
30.01.2020 18:00

«Образцовые кварталы» – рекордсмены среди новостроек

По результатам составленного порталом «Бюллетень недвижимости» рейтинга, малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы» компании «Терминал-Ресурс» стали лидером скорости. В перечень вошли 11 строительных компаний.