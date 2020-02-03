Наказание чиновников за неуважение к народу повторно рассмотрит парламент Псковской области. Инициативу поддержали 15 тысяч человек в Интернете

Псковское областное Собрание депутатов во второй раз рассмотрит пакет законопроектов депутата Льва Шлосберга о наказании представителей власти за неуважение к гражданам. Документы внесены в парламент 3 февраля, рассказал «Фонтанке» оппозиционер.

«При обсуждении первого пакета законопроектов («Фонтанка» сообщала об этом весной 2019 года. – Прим. ред.) мы получили качественные заключения правового управления областного Собрания и прокуратуры Псковской области, за что очень признательны коллегам. Юридическое качество документов выросло. В этом споре сама идея не отрицается, отрицаются оценки предлагаемых нами механизмов. И это уже предмет политической, а не только юридической дискуссии», – рассказал Шлосберг.

Инициатива является «зеркальным ответом» на законопроект сенатора Андрея Клишаса, который ранее ввёл штрафы за «неуважение к властям». Шлосберг в соавторстве с другим депутатом псковского парламента от «Яблока», Артуром Гайдуком, предлагает установить административную ответственность «за публичные действия, выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина, но не несущие признаков экстремизма». Чиновников и депутатов предлагается штрафовать на 50 000–100 000 рублей, или арестовывать на срок до 5 суток. Второе и третье нарушение увеличивают наказания пропорционально – до 300 000 штрафа, или 15 суток ареста. Кроме того, оппозиционеры предлагают штрафовать «за принятие законов и других правовых актов, которые будут квалифицированы судом как выражающие явное неуважение к правам и свободам человека и гражданина».

Инициатива предполагает введение персональной ответственности за коллегиальные решения представителей властей, которые умаляют права граждан.





«Наши оппоненты отрицают саму возможность такой личной ответственности. А мы полагаем, что с условием процедуры судебной оценки это приемлемая форма защиты прав и свобод граждан в случае принятия чиновниками и депутатами коллегиального решения, которое умаляет права и свободы, гарантированные Конституцией», – отмечает Лев Шлосберг.

Весной 2019 года представители всех фракций Законодательного собрания Петербурга выразили «Фонтанке» поддержку инициативы о штрафах за неуважение к гражданам. Однако сам Псковский областной парламент законопроект Шлосберга не поддержал. В ходе презентации документов псковские депутаты обиделись на карикатуры художника Сергея Ёлкина, которыми Шлосберг иллюстрировал законопроект.

«Да, скорее всего, законопроекты не будут поддержаны большинством депутатов. Но наша политическая задача – вернуть дискуссию об этой задаче в общество и политическую среду. Это принципиально важно сделать сейчас, во время лавинообразного переписывания Конституции, когда права и свободы граждан, в ней установленные, пытаются ревизовать через грубую правку других статей Основного закона. Мы формируем самое главное в политике – общественное мнение. Оно способно менять всю карту политической жизни и в итоге менять власть», – добавил псковский депутат.

Год назад законопроекты о штрафах для чиновников за неуважение к гражданам поддержали 4 псковских депутата из 44. Против были 27. Пятеро воздержались.

В случае принятия документа он поступит на рассмотрение Государственной думы. Текст законопроекта опубликован на сайте политика.

В поддержку инициативы Шлосберга в Интернете подписались уже более 15 000 человек.