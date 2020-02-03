Дело «моста глупости» живёт: в Петербурге «хором» застряли два грузовика

Сразу два грузовика не прошли под петербургскими мостами в понедельник, 3 февраля. Случилось это почти одновременно на Южном шоссе и на Дальневосточном проспекте.

Двойной мост на Южном шоссе за последние месяцы поймал больше «Газелей», чем знаменитость с Софийской улицы. Сегодня там тоже застряла «Газель», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Грузовик покрупнее задел мост на Дальневосточном проспекте, у пересечения с Зольной улицей, хотя левее места для него было достаточно.





Что касается «моста глупости» с Софийской улицы, ДТП под ним в 2020 году ещё не замечено. Среди «коллег» моста счёт в этом году открыла балка в Кудрово.



