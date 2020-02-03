РФ приостанавливает чартеры из Китая. Вывозить сограждан будут самолетами ВКС

Россия может приостановить чартерные рейсы из Китая, которыми срочно вывозятся из страны соотечественники. Об этом 3 февраля заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, полет чартеров могут приостановить с 14 февраля. Гражданскую авиацию будут замещать военной: так, эвакуация 133 россиян из Китая запланирована силами воздушно-космических сил на 3 – 5 февраля, передает ТАСС. Пункты эвакуации определят позднее.

Чиновница добавила, что прибывающих в Россию из Китая самолетами иностранцев с завтрашнего дня будут пропускать только через аэропорт Шереметьево.

А Россельхознадзору поручили не пропускать в страну (в том числе транзитом) экзотических животных, рыб и растения из КНР.





Напомним, в РФ на сегодняшний день два подтвержденных случая коронавируса.