В охваченном коронавирусом Ухане 50 тысяч домашних животных остались без хозяев. Их пытаются спасти добровольцы

Волонтеры в эпицентре коронавируса пытаются спасти животных, которые остались без присмотра после того, как их владельцы уехали на празднование китайского Нового года, а теперь не могут вернуться домой.

«До 50 тысяч домашних животных остались одни дома в Ухане, если судить по количеству людей, покинувших город в провинции Хубэй», – цитирует Reuters 3 февраля слова Лао Мао, одного из волонтеров, которые пытаются спасти оставленных зверей.

Власти закрытого города указывают, что 5 миллионов человек покинули Ухань перед праздниками. Они собирались вернуться через несколько дней, однако из-за вспышки коронавируса не смогли этого сделать. По разным оценкам, они оставили без присмотра 50 тысяч животных.

Лао Мао, которого в социальных сетях называют «старый кот», связывается с владельцами оставленных животных, после чего проникает в их дом для спасения питомцев. По его словам, его телефон с такими просьбами звонит постоянно. Зоозащитники отмечают, что они спасли уже около тысячи животных с конца января. Как к такой деятельности относится полиция, не сообщается.

В китайском сегменте Интернета распространяются сообщения, что домашние животные могут быть переносчиками опасного вируса 2019-nCoV. Китайские зоозащитники бьют тревогу, так как на этом фоне начало расти число бездомных кошек и собак, а также сообщений об их убийстве. В округе Сюйчан власти приказали жителям держать своих псов дома, пригрозив убивать животных, если их увидят в публичных местах. В Пекине и Шанхае местные жители стали покупать маски и для своих питомцев, чтобы они не заразились коронавирусом.



