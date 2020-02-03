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Строительство
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03.02.2020 15:55
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Группа ЦДС вывела в продажу корпуса 8 и 9 жилого комплекса ЦДС «Северный»

Группа ЦДС вывела в продажу корпуса 8 и 9 жилого комплекса ЦДС «Северный»

Группа компаний «ЦДС»

Открыты продажи в корпусах 8 и 9 жилого комплекса ЦДС «Северный». Вниманию покупателей предлагаются 624 квартиры с чистовой отделкой. Стоимость предложения начинается от 2,2 млн рублей. Дома будут введены в эксплуатацию в 3 квартале 2022 года.

Группа ЦДС открыла продажи в корпусах 8 и 9 жилого комплекса ЦДС «Северный». В домах расположатся 624 квартиры с полной отделкой «под ключ», выполненной из современных качественных материалов. Вниманию покупателей предлагается большое разнообразие классических и евро планировочных решений: студии площадью от 27,13 до 35,34 кв. м, однокомнатные квартиры площадью от 34,81 до 44,48 кв. м и двухкомнатные площадью от 56,76 до 65,34 кв. м.

Стоимость предложения в новых корпусах начинается от 2,26 млн рублей. Продажи ведутся в рамках 214-ФЗ.

Корпуса 8 и 9 возводятся по кирпично-монолитной технологии в соответствии с единым архитектурным стилем жилого комплекса. Общая площадь корпуса 8 составляет 18 329 тыс. кв. м, площадь 9 корпуса – 21 160 тыс. кв. м. На первом этаже жилых домов разместятся коммерческие помещения общей площадью 1474 кв. м, в которых откроются магазины и сервисные центры.

Группа компаний «ЦДС»
Группа компаний «ЦДС»

Здания имеют закрытый внутренний двор, свободный от машин. Здесь расположатся современные и безопасные детские площадки, места для занятий спортом и пространства для отдыха. Парковочные места для жителей и их гостей разместятся по периметру. Также под домами предусмотрен подземный паркинг на 20 машиномест.

ЦДС «Северный» – жилой комплекс возводится на территории Муринского поселения, недалеко от ст. м «Девяткино» и одноименной железнодорожной станции. Комплекс состоит из 12 разновысотных жилых домов (18-19 этажей), возводимых по кирпично-монолитной технологии. В них предусмотрены 4 473 квартиры. Для удобства автомобилистов на территории расположатся подземные и надземные паркинги на 2 649 машиномест. В центре комплекса будут построены детский сад на 320 мест и школа на 565 учеников.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Северный» – застройщик ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

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