Коронавирус на подступах. Чем нас пугает Интернет и сколько в этом правды?
Коронавирус стремительно шагает по планете - по крайней мере, такое впечатление может сложиться, если почитать новости или полистать анонимные Telegram-каналы. Информации о заболевании настолько много, что абсолютно непонятно, что из этого правда, а что - обман, чтобы набрать лайки и репосты. “Фонтанка” попыталась разобраться, где кончается истина и начинаются мифы.
1 Сжигание трупов
В некоторых Telegram-каналах распространяется странное видео, в подписи к которому говорится, что тела жертв коронавируса якобы будут сжигать незамедлительно и едва ли не на месте – никаких похорон. Telegram-блогеры заявляют, что таково распоряжение комиссии здравоохранения Китая.
Но ничего подобного на кадрах нет – оператор показывает, как где-то далеко внизу что-то горит, а вокруг суетятся и толпятся люди. Трупы ли там пылают, или это просто пожар в местном баре – неизвестно. Больше всего ролик похож на съемки беспорядков в Гонконге, но достоверно установить его происхождение не удалось. Полицейских или военных в кадре также не замечено – а ведь наверняка профилактическое сжигание должно было бы как-то контролироваться. Что до распоряжения комиссии здравоохранения, то об этом пишет лишь ряд сомнительных сайтов, ссылаясь на газету "Жэньминь Жибао" – известное китайское издание, у которого есть сайт и на русском языке. На самом сайте, однако, информация подается несколько иначе - в частности, говорится, что тела будут сжигаться в специальных крематориях «недалеко от места кончины», а уж никак не на улицах.
2 Коронавирусом болеют только китайцы. Или только азиаты?
По данным ВОЗ, в настоящее время коронавирусом заражены 14 557 человек. Из них 14 411 – в Китае. За пределами страны зафиксировано 146 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах.
Разумеется, расовая принадлежность заболевших и погибших не уточняется, но география распространения коронавируса обширна и вышла уже далеко за пределы Китая – как пел Высоцкий, «ширится, растёт заболевание». Следить за этим можно практически в прямом эфире на карте американского Университета имени Джона Хопкинса.
В настоящее время нет никаких данных о том, что коронавирус косит только китайцев или только азиатов. Так что даже голубоглазым славянам с косой саженью в плечах стоит поберечься. По крайней мере, недавно главный санитарный врач России Анна Попова заявляла, что среди заразившихся есть не только китайцы. По словам Поповой, среди заболевших есть люди из европейских стран и США, «граждане и национальности, и расы совершенно другой».
Также Попова высказывала предположение, что коронавирус может быть особенно опасен для пожилых людей. Главный санитарный врач страны рекомендовала мыть руки и при первых же симптомах обратиться к врачу.
В России на данный момент всего 2 подтвержденных случая заражения коронавирусом – это граждане Китая, обнаруженные в Тюменской области и Забайкальском крае.
3 «Зараженные» посылки
В России любят «Алиэкспресс», а потому шутка про то, как страшно нынче забирать вожделенные посылки, быстро стала народным мемом. Но не для всех – некоторые всерьез опасаются, что вирус может притаиться на чехлах для смартфона или любой другой ожидаемой покупке. По словам завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимира Никифорова, коронавирус крайне нестойкий и заразиться им через посылку никак невозможно. Ему в противовес выступает мнение руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова. Он полагает, что коронавирус не умирает в результате заморозки и не боится путешествовать. Так что вероятность заболеть хоть и мизерная, но есть.
4 Бегите в Гренландию! Или просто бегите
Вспышка коронавируса и видеоигры – как это связано? Очень просто – есть такая игра, Plague Inc, которая является буквально симулятором пандемии. Задача игрока – выкосить все население виртуальной Земли, что не так просто. Вскоре после того, как о коронавирусе узнали все, популярность Plague Inc резко возросла во всем мире – например, игра возглавила топ платных игр в чарте App Store. А заодно появился мем про Гренландию – в игре этот остров «захватить» эпидемией крайне сложно. Оно и понятно – там холодно, остров почти не взаимодействует с другими странами, а значит, бояться чихающих особо не стоит.
2020 год.— Иван (@MC_Tuber0) January 27, 2020
Весь мир: Ааааа, коронавирус, мы все умрём...
Гренландия: pic.twitter.com/zZTWwnzrAC
Гренландия:живет себе спокойно.— 📿°. 𝔸𝕡𝕙𝕣𝕠𝕕𝕚𝕥𝕖°. ♡📿 (@Moon21414348) January 30, 2020
Весь остальной мир уже зараженный коронавирусом: pic.twitter.com/oSejs0GyJM
Все это пока соответствует реальности – на острове не зафиксировано ни одного заболевшего, а датчане (Гренландия входит в состав Датского королевства) пока что только шутят над болезнью. Например, газета Jyllands-Posten опубликовала карикатуру, на которую очень обиделась китайская сторона – дескать, нарушение норм этики.
Avisledere: Alvorligt at Kina vil kontrollere danske medier https://t.co/MqHqQL2c1y pic.twitter.com/Hsofa1EmRo— Jyllands-Posten (@jyllandsposten) January 29, 2020
Впрочем, кольцо вокруг Гренландии уже опасно сжимается – подтвержденные случаи заболевания коронавирусом есть и в Европе, и в Канаде. Но если в видеоигры вы не игрок, можно развлечься и в реальности. «Фонтанке» рассказали, что в петербургских школах дети реформировали догонялки, переиначив их под актуальную новостную повестку. Теперь ребятишки играют «в коронавирус» – кого забашили, тот «заражен». В частности, такое происходит в одной из школ Центрального района.
5 Причина вируса – чересчур экзотичная кухня?
Отдельная тема для дискуссий – причины коронавируса и вообще все, что так или иначе связано с едой. Вспоминаем – нулевой пациент был зафиксирован 31 декабря в городе Ухань. Вскоре в Интернете появилась информация, что источником коронавируса стали змеи, которых китайцы едят. Потом коллективное бессознательное передумало – виновником инфекции назвали летучих мышей – да, да, их китайские гурманы тоже жалуют.
Интернет тут же бросился рассматривать фотографии китайских блюд из мышей, змей, собак и прочих милых существ. Однако достоверных данных о том, откуда взялся 2019-ncov, нет. Все, что имеется, – это подозрения, что первоисточником может быть рынок морепродуктов в Ухане. Но опять же никакой конкретики, в том числе и потому, что вирус передается воздушно-капельным путем, а не через желудок и пищу.
По этой же причине не стоит поддаваться панике в чатах и бояться, например, бананов. Нет никаких оснований полагать, что этот (или любой другой) фрукт может нести в себе угрозу.