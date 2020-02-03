Коронавирус на подступах. Чем нас пугает Интернет и сколько в этом правды?

2 Коронавирусом болеют только китайцы. Или только азиаты?

По данным ВОЗ, в настоящее время коронавирусом заражены 14 557 человек. Из них 14 411 – в Китае. За пределами страны зафиксировано 146 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах.

Разумеется, расовая принадлежность заболевших и погибших не уточняется, но география распространения коронавируса обширна и вышла уже далеко за пределы Китая – как пел Высоцкий, «ширится, растёт заболевание». Следить за этим можно практически в прямом эфире на карте американского Университета имени Джона Хопкинса.

В настоящее время нет никаких данных о том, что коронавирус косит только китайцев или только азиатов. Так что даже голубоглазым славянам с косой саженью в плечах стоит поберечься. По крайней мере, недавно главный санитарный врач России Анна Попова заявляла, что среди заразившихся есть не только китайцы. По словам Поповой, среди заболевших есть люди из европейских стран и США, «граждане и национальности, и расы совершенно другой».

Также Попова высказывала предположение, что коронавирус может быть особенно опасен для пожилых людей. Главный санитарный врач страны рекомендовала мыть руки и при первых же симптомах обратиться к врачу.

В России на данный момент всего 2 подтвержденных случая заражения коронавирусом – это граждане Китая, обнаруженные в Тюменской области и Забайкальском крае.