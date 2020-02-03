Автобус на водороде может поехать по улицам Петербурга уже в конце 2020 года

ГУП «Пассажиравтотранс» планирует обкатать автобус на водороде в Петербурге в конце 2020 года. Об этом 3 февраля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе предприятия.

Перед тем, как отправить технику на водородном топливе курсировать по транспортным артериям Петербурга, её нужно подготовить и изучить. Соответствующее соглашение «Пассажиравтотранс» заключил с ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

«Центр имеет опыт эксплуатации транспортных и стационарных энергоустановок, а также обращения с системами заправки и хранения водорода. Таким образом, ученые и компания-перевозчик проработают возможность использования подвижного состава на водородных элементах в транспортной системе Петербурга», – пояснили в ГУП «Пассажиравтотранс».









Осенью 2019 года госпредприятие в Брюсселе заключило соглашение о сотрудничестве с ведущим производителем автобусов Португалии Caetanobus, который поставляет автобусы на водороде в Лондон.

Напомним, что водородную энергетику уже начали осваивать в ГУП «Горэлектротранс» – в ноябре 2019 года предприятие выпустило трамвай на водороде прокатиться у Московских ворот. Новинка была разработана при активном участии «Крыловского государственного научного центра».