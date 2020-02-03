На границе с Эстонией вскрыли «хитрый» тайник. Контрабандисты спрятали сигареты в досках

В пункте пропуска «Шумилкино» на границе с Эстонией таможенникам пришлось вскрывать доски.

Как рассказали 3 февраля в пресс-службе Псковской таможни, контрабандисты пытались провезти 74 тысячи пачек белорусских сигарет в пиломатериалах, сделав в них скрытые полости. Груз состоял из 3700 еловых досок, но табак был не в каждой.

«В каждом обнаруженном тайнике поместилось по 2 блока сигарет. Тайник – «хитрый», и по задумке, и по исполнению», – сказал заместитель начальника Псковской таможни Андрей Горяченок.

По факту перевозки крупной партии сигарет возбуждено дело по части 1 статьи 200.2 УК РФ («Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий»). Наказание, которое предусмотрено за это нарушение, – от штрафа в не менее трехсот тысяч рублей до лишения свободы сроком до трёх лет.



