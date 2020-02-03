На третий эвакуационный круг петербургские суды отправили неприлично

Несколько районных судов Петербурга получили сообщение о бомбе в здании третий раз за день, присовокупив к вынужденной зарядке прокуратуру.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, ближе к четырем часам дня 3 февраля повторное сообщение о минировании получил Приморский районный суд. Василеостровский, Ленинский, Петродворцовый и Октябрьский отправились на выход в третий раз. В письме, которое прислали в Приморский район, упомянули, что находиться в здании районной прокуратуры также небезопасно.

На этот раз авторы подписались неприлично, «Фонтанка» может себе позволить лишь намекнуть, что в адресе электронной почты речь про лошадей и зоофилию.

Лжеминеры с попыткой Роскомнадзора и ФСБ остановить волну путем блокировки стали разнообразней и настойчивей. В минувшую пятницу они писали через сервис Guerrilla Mail, сегодня утром опробовали Cock.li.



