Борис Ротенберг о Кокорине: Мы ждем его в «Сочи», надеюсь, он примет правильное решение

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ситуцию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным. В интервью «Спорт-Экспрессу» 3 февраля бизнесмен выразил надежду, что футболист все-таки одумается и перейдет на правах аренды в его команду.

«Я с Сашей на связи, у меня с ним контакт, – заявил Ротенберг. – Мы ждем его в «Сочи». Надеюсь, он примет правильное решение. Все дороги открыты для него в нашей команде. Он сможет себя проявить здесь, вернуться потом обратно. Надеюсь, в ближайшее время наступит ясность. Поймите, в «Сочи» созданы все условия. У нас все работает на высоком уровне — медицинское обслуживание и так далее. Мы ему все предоставим, чтобы он себя комфортно у нас чувствовал. Ребята ждут его в команде и тренер тоже».

29 января стало известно о том, что Александр Кокорин не полетел с основной командой на вторые предсезонные сборы в Испанию. До этого сам игрок заявил, что, скорее всего, его на них не пригласят, но категорически отверг возможность ухода в аренду в сочинский клуб.



