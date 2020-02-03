Градозащитники и Союз архитекторов Петербурга подали повторное заявление о включении СКК в реестр памятников

Городское отделение Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК) совместно с Союзом архитекторов Петербурга и региональным отделением национального комитета ИКОМОС подали повторное заявление о включении СКК в реестр выявленных объектов культурного наследия. Об этом 3 февраля сообщил ВООПИиК.

Градозащитники подчеркнули, что по закону работы по демонтажу СКК до рассмотрения заявления комитетом по охране памятников должны быть прекращены.

Заявители призвали как можно оперативнее рассмотреть документ, а также учесть необходимость максимального сохранения внешнего облика здания при разработке проекта реконструкции. А также провести расследование, установить виновных в обрушении и гибели рабочего.

Кроме того, профессиональное сообщество считает необходимым создать при Совете по сохранению культурного наследия рабочую группу из специалистов и представителей общественности для проведения инвентаризации и разработки рекомендаций по сохранению советских памятников архитектуры.





Напомним, демонтаж мембраны СКК начался утром 31 января. В этот день истекал мораторий на подачу заявок о признании спорткомплекса памятником. После того, как рабочие перерезали 15-й из 112 вантов, на которых держалась мембрана, здание обрушилось, в результате чего погиб рабочий Матвей Кучеров. Этот момент удалось заснять «Фонтанке».

Вечером того же дня Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). По поручению главы СК Александра Бастрыкина материалы передали в центральный аппарат ведомства.

«Фонтанка», в свою очередь, передала в СК видеоматериалы, которые приобщат к делу, — запись момента обрушения с коптера, а также видео с камеры GoPro, которую прикрепили к каске погибшего газорезчика. Подробнее о переговорах рабочих перед обрушением арены читайте на «Фонтанке».