Паратриатлонист устроился в сервис доставки еды, чтобы заработать на участие в Паралимпиаде в Токио. В Минспорте узнали об этом из СМИ

Победитель Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов устроился работать в сервис доставки «Яндекс. Еда», чтобы накопить денег на поездку на летние Паралимпийские игры в Токио.

Видео того, как спортсмен-триатлонист на протезах и без рук в форме курьера с боксом за спиной идёт по одному из екатеринбургских торговых центров 3 февраля, появилось в издании «E1.ru». Как сообщили журналистам в «Яндекс. Еде», спортсмена оформили на работу накануне, а в понедельник была его первая смена. Пока что Асташова, как и всех новичков, контролирует помощник-супервайзер.

«В хаб он пришел с другом, но сам без труда прошел все стандартные проверки. По словам супервайзера, он легко справляется с телефоном и с ручкой и очень мотивирован работать», – прокомментировали ситуацию в компании.





По сообщениям СМИ, для того, чтобы отправиться в Японию, Михаилу нужно 350 тысяч рублей. О том, что такую сумму ему достать просто негде, его коллеги говорили на встрече с депутатом Госдумы Антоном Шипулиным ещё в ноябре 2019 года. Отборочные этапы проходят в Австралии и ОАЭ.

В разговоре с РИА Новости 3 февраля старший тренер сборной России по паратриатлону Марина Никитина сообщила, что не знала о том, что спортсмен был вынужден устроиться на работу. «Я пока ничего об этом не слышала, пока ничего комментировать не буду, буду разбираться с этим вопросом», – пообещала она.

Схожим образом о ситуации высказались в министерстве спорта Свердловской области. Там заявили, что «разбираются в воспросе».

Михаил Асташов занимается паратриатлоном – гонками, которые включают в себя плавание, преодоление дистанции на велосипедах и бег. Он занялся спортом в 23 года, выиграл чемпионат России и Кубок мира в Турции в 2019 году.