Без очередей: вкладчикам лопнувших банков начинают выплачивать компенсации через Интернет

Сервис онлайн-выплаты страхового возмещения представило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Как сообщает 3 февраля АСВ, теперь банки-агенты могут принимать заявления о выплате страхового возмещения в электронной форме и осуществлять выплаты через свои онлайн-приложения. Первыми новшеством смогут воспользоваться вкладчики саратовского «НВКбанка» – у них соберут заявления и заплатят им через интернет-банк «Сбербанк Онлайн».

«Возможность оформить заявление на выплату и получить возмещение дистанционно с помощью приложения банка-агента, клиентами которого вкладчики уже являются, позволит существенно сэкономить время и сделает процедуру получения выплат от агентства еще более удобной. Мы ожидаем, что число банков-агентов, готовых предоставлять сервисы Агентства в своих каналах, будет расти», – прокомментировал глава АСВ Юрий Исаев.

Ожидается, что после принятия поправок в федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» вкладчики смогут дистанционно оформлять заявления и получать выплаты также с использованием портала Госуслуг или сайта АСВ.



