Спасите сердце Артёма

Артём родился с тяжелейшим пороком сердца. Ему уже сделали 5 операций, но все они были лишь подготовкой к завершающему этапу коррекции порока. Однако из-за многочисленных осложнений не все врачи готовы взяться за случай Артёма. Помочь могут в зарубежной клинике, где огромный опыт. Только стоимость лечения колоссальная.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь собрать средства на сложную операцию.

Артём Замотин, 3 года.

Синдром гетеротаксии (правый изомеризм, аспления), ФЕЖС (АМК), отхождение аорты от правого желудочка, АЛА, ТАДЛВ, супракардиальный тип, БАЛКи, НК 2А.

Спасёт операция. Стоимость 1 439 670 руб. Не хватает 869 005 руб.

Первая операция на открытом сердце у Артёма была на четвёртый день жизни. Высокий профессионализм и мастерство врачей спасли ребёнку жизнь. Операция прошла успешно, но из-за сложности порока начались осложнения. Потребовалось ещё три операции. Восстановление было долгим и тяжёлым. Из больницы Артёма выписали только через два месяца после рождения. Так завершился первый этап коррекции.

Сердце Артёма из-за неправильного строения каждый день подвергалось колоссальной нагрузке. Он часто болел, медленно рос и набирал вес. В сердце артериальная кровь смешивалась с венозной, становилась густой и закупоривала мелкие сосуды и капилляры. Органы и ткани недополучали кислород и питательные вещества. Проводить операцию такому маленькому пациенту рискованно, но откладывать было ещё опаснее. Так в возрасте 6 месяцев Артёму провели второй этап коррекции порока. Врачи тогда сотворили настоящее чудо: они ослабили нагрузку на сердце, также удалось снизить объёмы смешиваемой артериальной и венозной крови.

Во время операции выяснилось, что порок Артёма ещё сложнее, чем казалось изначально. Оба предсердия сформированы как правые. От рождения у мальчика отсутствует селезёнка. Всё вместе это привело к новым осложнениям. Он несколько недель провёл в реанимации и был на грани смерти. К счастью, тогда всё обошлось.

Перед третьим завершающим этапом коррекции у Артёма была небольшая передышка. Он должен был подрасти и окрепнуть. Но всё пошло не так, как планировалось. Выяснилось, что в грудной клетке сформировалась сеть резервных сосудов – коллатералей. Это стало причиной роста давления в лёгочной артерии и серьёзно усложнило задачу врачей.

Организм Артёма измучен. Учитывая тяжесть порока и огромное количество осложнений, третий этап коррекции – архисложная задача. Справиться с ней под силу только лучшим кардиохирургам в мире, специализирующимся на подобных случаях. Помочь Артёму готов профессор Марк Хазекамп из клиник города Лейден (Нидерланды). Но стоимость операции неподъёмна для обычной российской семьи – 1 439 670 рублей.

Операцию нужно делать срочно, ведь порок каждый день делает Артёма слабее, усложняя задачу хирургам. Поэтому семья мальчика обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь спасти сына.

О том, как помочь Артёму, можно узнать на его странице на сайте БФ «Алёша».