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Власть
03.02.2020 15:12
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Кремль: Место Бога в Конституции определит «рабочая группа»

Кремль не стал осуждать идею внесения в Основной закон России понятия «бог». Пресс-секретарь Владимира Путина 3 февраля прокомментировал инициативу патриарха Московского и всея Руси Кирилла о фиксации Бога в Конституции. 

«В Кремле в данном случае вся дискуссия ведется в рамках комиссии (рабочая группа по подготовке предложений о поправках к законопроекту Владимира Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Прим. ред.), и она должна там вестись. Вы знаете, что состав комиссии очень широкий (75 человек.Прим. ред.), там высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться», – цитирует РИА Новости ответ Дмитрия Пескова на просьбу высказать позицию Кремля относительно уместности этого предложения.

В 14-й статье действующей редакции Конституции зафиксировано, что «РФ – светское государство», «никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной», а «религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом».

Ранее РПЦ поддержала идею фиксации в Конституции «союза мужчины и женщины» не как «семьи», а как «брака». Таким образом церковь отреагировала на предложение православного бизнесмена Константина Малофеева, которого поддерживает сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.


Законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января, т.е. всего через неделю после их презентации Путиным во время послания Федеральному собранию. Дата второго чтения пока не определена, т.к. поступает очень много поправок, рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Половина граждан России, по данным «Левада-центра» (включен в перечень иноагентов), считают, что вся конституционная реформа нужна Владимиру Путину для продления его власти после 2024 года. Участники опроса ВЦИОМ в подавляющем большинстве приветствуют инициативы действующего главы государства по фиксации в Конституции социальных обязательство государства перед гражданами. 

Соавтор Конституции судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова в интервью «Фонтанке» указывала на недопустимость скоростных правок Основного закона. Соавтор Конституции Сергей Цыпляев в анализе законопроекта Путина отмечал, что инициатива фиксирует фактический порядок вещей. Политтехнлог Путина в 2000 году Глеб Павловский сразу после оглашения поправок в разговоре с «Фонтанкой» назвал происходящее «спецоперацией». 

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