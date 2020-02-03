Сотрудники ФСБ погибли в Сирии. Российский спецназ участвует в новой битве за Алеппо

Четверо офицеров Центра специального назначения ФСБ России погибли при обстреле Алеппо. Их командировали в Сирию для снайперской поддержки войск Асада.

О гибели спецназовцев в боях на западе Алеппо сообщало накануне местное информационное агентство Step News, 3 февраля информацию подтвердил ряд российских СМИ.

Памятные листы с фотографиями 34-летнего капитана Дмитрия Минова, 41-летнего майора Руслана Гимадиева, 35-летнего лейтенанта Всеволода Трофимова и 32-летнего майора Булата Ахматьянова разместил телеграм-канал «Обратная сторона медали».





Офицеры служили в управлениях «К» и «С» Центра спецназначения ФСБ России. У каждого из них осталось по двое детей.

Минов, Гимадиев, Трофимов и Ахматьянов выполняли в Сирии «специальные задачи», как указано в памятных листах. Они составляли снайперские пары для охраны постов на подходе к Алеппо, уточняет телеграм-канал «Милитарист».

Перед штурмом Алеппо боевики подготовили и направили в город три автомобиля и одну БМП со смертниками. Кадры с мощными взрывами публиковали местные информагентства.

После смертников западная часть Алеппо 1 февраля подверглась минометному обстрелу, под который попал автомобиль сотрудников ФСБ. По сведениям «Милитариста», сирийские войска отступили. Тела погибших удалось забрать в ночь на 2 февраля. Доставить их в Москву планировалось сегодня.

Центр специального назначения ФСБ создан в 1998 году Владимиром Путиным. Основная задача — борьба с международным терроризмом на территории России и за ее пределами.

Участие сотрудников ФСБ в оперативно-боевых мероприятиях на территории Сирии официально не подтверждалось. По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team, спецназ российской контрразведки прибыл в Сирию не позднее мая 2019 года.

Российская группировка уже участвовала в боях за Алеппо. Об освобождении города министр обороны докладывал Владимиру Путину 23 декабря 2016 года.