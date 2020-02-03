Китайцы вернулись с коронавирусных каникул и обвалили биржи

Китайские биржи и некоторые другие азиатские площадки, которые были закрыты на время празднования лунного Нового года, начали работу 3 февраля с обвала, отыграв негатив о распространении коронавируса.

Индекс CSI 300, включающий 300 акций, торгующихся на биржах Шанхая и Шеньженя, обвалился на 9,1%. Цена более 2800 акций упала больше чем на 10%. Юань ослаб на 1%. Shanghai Composite в Тайване уменьшился на 2,8%. Однако затем они начали расти.

Российский фондовый рынок пока чувствует себя уверенно, несмотря на негативную динамику, сильных панических распродаж не наблюдается. Хотя нефть в понедельник снова торгуется в «красном поле». Фьючерсы на нефть марки Brent за январь упали на 12%, и это максимальное падение с ноября 2018 года.

«Ключевым фактором давления на нефть выступают опасения, что стремительно распространяющийся вирус китайской пневмонии негативно отразится на темпах роста мировой экономики и подорвет спрос на углеводороды. Участники рынка полагают, что мировой спрос на нефтепродукты из-за вспышки коронавируса в Китае может снизиться на 250 тыс. баррелей в сутки уже в I квартале 2020 г., основное сокращение придется на авиакеросин — 180 тыс. баррелей. При этом если будут введены более глобальные ограничения на полеты в Китай, а также если ситуация со вспышкой пневмонии продлится еще несколько месяцев, то сокращение спроса на авиакеросин может оказаться более значительным», – рассказал «Фонтанке» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По последним данным, коронавирус убил в Поднебесной уже 361 человека. В Петербурге официально подтвержденных случаев нет. Но сегодня с подозрением на коронавирус госпитализировали младенца, который вернулся с Хайнаня.



