Посмотрите, как в Норильске метель сносит машины с дорог. Движение закрыто, авиарейсы задерживаются

Петербуржцам, заскучавшим по зиме, стоит полюбоваться на то, что происходит 3 февраля в Красноярском крае.

Как сообщает краевое ГУ МЧС, в 10:50 по местному времени в связи с ухудшением погоды (низовой метелью) на автодороге краевого значения Норильск – Кайеркан – Алыкель было закрыто движение всех видов транспорта, кроме технологического. Ограничение введено в качестве превентивной меры, отмечается в сообщении.

«Сначала дорогу, связывающую Центральный район, Кайеркан и аэропорт, закрыли для движения легкового транспорта, потом запрет на движение распространился на весь транспорт, кроме технологического. Аэропорт работает по фактической погоде. Рейсы задерживаются», – пишет паблик «Нетипичный Красноярск» «ВКонтакте».





Задержаны несколько рейсов. Два московских рейса и один из Санкт-Петербурга отправили в Красноярск, хотя обычно запасным аэропортом для норильских рейсов является Новый Уренгой. Сегодня там посадили только один рейс. Ещё один задержан в Новосибирске, отмечает издание «Северный город».

По данным «Таймырского телеграфа», из-за 30-градусного мороза и штормового предупреждения, объявленного в Норильске в 7 часов утра, отменены школьные занятия.

Жители Норильска в соцсетях делятся фотографиями того, как они откапывали свои машины после январской метели.

«Типичная ситуация в Норильске. Главное — не забыть, в каком из сугробов твой гараж», — шутят подписчики паблика «Типичный Норильск».



