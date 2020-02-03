«Магнит» приостановил поставки из Китая из-за коронавируса

Один из крупнейших российских ретейлеров, «Магнит», приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики. Об этом «Фонтанке» сообщили в компании 3 февраля.

Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 3% оборота этой категории товаров «Магнита» по итогам 2019 года. Но пустых полок можно не опасаться: с начала года компания импортирует эти товары из других стран – Марокко, Израиля, Турции. Кроме того, ретейлер увеличил закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт, отметили в компании.

В настоящее время поставки продукции выполняются стабильно и в необходимом объеме, сообщили в «Магните». Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей на полке.

Ранее стало известно, что РЖД приостановила железнодорожное сообщение КНР с Россией из-за ситуации с китайским коронавирусом, аналогичные меры приняли некоторые авиакомпании. Из-за распространения коронавируса в России был перенесён международный инвестиционный форум в Сочи, а заболевших иностранцев собираются депортировать.



